El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

La vida de Mauro Icardi en Estambul sumó un capítulo de lujo: se mudó con Eugenia "La China" Suárez a una villa en Arnavutköy, una de las zonas más exclusivas, con vistas al Bósforo y un alquiler reportado de 25.000 dólares mensuales. La decisión refuerza su arraigo al Galatasaray, donde es capitán y figura.