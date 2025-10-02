Secciones
El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

El delantero, se dio un gusto que anhelaba desde que desembarcó en Estambul.

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía
Hace 2 Hs

La vida de Mauro Icardi en Estambul sumó un capítulo de lujo: se mudó con Eugenia "La China" Suárez a una villa en Arnavutköy, una de las zonas más exclusivas, con vistas al Bósforo y un alquiler reportado de 25.000 dólares mensuales. La decisión refuerza su arraigo al Galatasaray, donde es capitán y figura.

El traslado desde Kemerburgaz cumple un anhelo personal, según medios locales, y lo proyecta como un verdadero “İstanbullu” ante la mirada de la afición. En paralelo, el club trabaja para extender un vínculo que finaliza a fin de temporada, con la idea de sumar dos años más.

El delantero dejó atrás una lesión grave de rodilla sufrida en 2024, atravesó la rehabilitación y regresó al ruedo con la cinta tras la salida de Fernando Muslera. Ya acumula cinco goles en esta etapa, 66 en el club y 241 a nivel de su carrera entre Sampdoria, Inter y PSG.

Su presente deportivo convive con la exposición mediática por su vida personal y la relación con China, pero el foco vuelve al césped: la hinchada lo adoptó como símbolo y él eligió afincarse en una zona icónica de la ciudad.

La postal del momento

En Estambul es tratado como deidad, disfruta su nueva casa frente al Bósforo y empuja por objetivos grandes con Galatasaray.

