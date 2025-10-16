Horóscopo chino: los cinco signos que sufrirán presión e inestabilidad financiera en octubre, según Ludovica Squirru

El cierre deoctubre no será tranquilo para todos los animales del zodíaco oriental, especialmente en el ámbito económico. La prestigiosa astróloga Ludovica Squirru, conocida por la precisión de sus análisis del horóscopo chino, dio una importante advertencia que llama a la prudencia financiera. Según sus predicciones, varios animales regentes se enfrentarán a un período de tensión e inestabilidad, obligándolos a reajustar gastos y a gestionar sus recursos con máxima cautela ante posibles imprevistos.