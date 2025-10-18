Secciones
¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

Gran parte del país tendrá un cielo de parcial a mayormente nublado aunque no se esperan precipitaciones intensas.

Hace 2 Hs

Durante la noche de este sábado, las familias argentinas empezarán con los festejos del Día de la Madre. El domingo, el día oficial de la efemérides, la celebración se extenderá durante toda la jornada. Diferentes servicios meteorológicos anunciaron que no habrá grandes sobresaltos durante el segundo día del fin de semana, aunque rigen alertas de nivel amarillo en ocho provincias del país.

El fin de semana llega con un marcado cambio en los fenómenos climáticos. Mientras que las lluvias del norte empezarán a ceder durante la primera parte del sábado, en el resto del país las condiciones meteorológicas se volverán estables. El Día de la Madre transcurrirá sin grandes sobresaltos y las familias podrán elegir si celebrar al aire libre o bajo techo.

La temperatura el Día de la Madre

En el noroeste argentino algunas provincias tendrán chaparrones y lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. En Salta, la temperatura oscilará entre los 13 °C y los 22 °C. En Tucumán las precipitaciones terminarán el sábado y el Día de la Madre habrá un cielo mayormente nublado. La mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

En el NEA la temperatura será agradable el domingo con mínimas que irán desde los 13 °C hasta los 28 °C. Tanto en Misiones como en Corrientes el día transcurrirá algo nublado con vientos leves en dirección este y sudoeste.

Hacia el centro del país se registrarán algunos aumentos de temperatura. En Córdoba el cielo estará parcialmente nublado pero el sol se dejará ver ocasionalmente. La temperatura irá de los 14 °C de la madrugada a los 26 °C de la tarde. La situación será similar en Mendoza, aunque la temperatura máxima será un poco más elevada y llegará a los 28 °C. Buenos Aires tendrá un domingo parcialmente nublado con una amplitud térmica entre 13 °C y 22 °C.

En la Patagonia tanto Río Negro como Chubut vivirán un domingo parcialmente nublado con bajas a nulas probabilidades de precipitación. La temperatura será elevada para el promedio de la región con mínimas de 15 °C y máximas de 28 °C.

Alerta meteorológica amarilla el Día de la Madre

La región central de Argentina se encuentra bajo alerta amarilla por vientos que podrán alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en el sur de Córdoba, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires. Las ráfagas intensas también llegarán al sur de Catamarca y La Rioja, este de San Juan y Mendoza y gran parte del territorio de San Luis, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

