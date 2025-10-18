¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

Hacia el centro del país se registrarán algunos aumentos de temperatura. En Córdoba el cielo estará parcialmente nublado pero el sol se dejará ver ocasionalmente. La temperatura irá de los 14 °C de la madrugada a los 26 °C de la tarde. La situación será similar en Mendoza, aunque la temperatura máxima será un poco más elevada y llegará a los 28 °C. Buenos Aires tendrá un domingo parcialmente nublado con una amplitud térmica entre 13 °C y 22 °C.