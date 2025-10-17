Fin de semana en Tucumán: festivales, teatro y deporte en el Día de la Madre

Tucumán despide la primera quincena de octubre con un fin de semana dedicado a la celebración. La cartelera se llena de festejos por el Día de la Madre en múltiples municipios, destacando conciertos de gran nivel como el de Miguel Mateos y THIS IS MICHAEL en la capital. Además, hay espacio para la cultura con el Festival de la Publicidad y el Festival de Arte y Tecnología "Tormenta", y el deporte con el Campeonato de MTB y el Torneo de Fútbol Sala para personas ciegas. ¡Una agenda diversa para disfrutar en familia!