El tiempo en Tucumán estará inestable y hay alerta naranja por fuertes tormentas por la tarde

El pronóstico del tiemp para Tucumán marca el inicio de un fin de semana inestable, con lluvias, alta humedad y un descenso notorio de la temperatura a partir del sábado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este viernes será cálida y húmeda, aunque con un incremento de la nubosidad que podría derivar en fuertes tormentas durante la tarde. La máxima llegaría a los 29 °C.
Durante las primeras horas del día, el termómetro marcó una mínima de 20 °C, con una humedad del 80%, nubosidad del 75% y vientos leves del sudoeste. Además, se registró algo de neblina, lo que redujo la visibilidad a menos de 5 kilómetros. El pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán anticipa una jornada con mucha humedad, algo soleada y con mucha nubosidad.
El SMN emitió una alerta meteorológica por “posibles fuertes tormentas durante la tarde” que podrían afectar gran parte del territorio provincial. Las zonas incluidas en el aviso naranja son: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las áreas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
A medida que avance la jornada, se espera un aumento de la temperatura, alcanzando alrededor de 27 °C al mediodía, con una humedad del 60% y nubosidad cercana al 40%. Sin embargo, hacia la tarde, el ingreso de un frente húmedo elevará la nubosidad por encima del 85%, lo que podría derivar en tormentas de variada intensidad.
Para la noche, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias débiles, una temperatura de 18 °C, 100 % de nubosidad y una humedad próxima al 98%. Estas precipitaciones se mantendrían hasta la mañana del sábado, cuando se espera un notorio descenso térmico.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El descenso de la temperatura para el sábado comenzará pasado por agua, anticipó el informe del SMN. La mínima rondará los 16 °C, con chubascos hasta el mediodía y cielo cubierto durante toda la jornada. La máxima no superaría los 20 °C.
El domingo se mantendrían las condiciones de inestabilidad, aunque con una leve mejora hacia la tarde. El pronóstico del tiempo señala una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado y ambiente húmedo.