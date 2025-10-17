El tiempo en Tucumán estará inestable y hay alerta naranja por fuertes tormentas por la tarde

El pronóstico del tiemp para Tucumán marca el inicio de un fin de semana inestable, con lluvias, alta humedad y un descenso notorio de la temperatura a partir del sábado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este viernes será cálida y húmeda, aunque con un incremento de la nubosidad que podría derivar en fuertes tormentas durante la tarde. La máxima llegaría a los 29 °C.