Ya son cuatro los condenados por delitos contra Jaldo

El único proceso que sigue abierto es contra la cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín. Está acusada de haberle robado la identidad de Jaldo para traer mercadería de contrabando desde Estados Unidos. En noviembre deberá presentarse ante la Justicia Federal para responder nuevas preguntas, ya que se unificaron las causas por el mismo delito que sufrieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa).