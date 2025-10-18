Secciones
Ya son cuatro los condenados por delitos contra Jaldo

Se abrieron cinco causas en menos de un año.

Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo.
Hace 4 Hs

Un monterizo se transformó en el cuarto condenado por haber cometido algún ilícito en contra del gobernador Osvaldo Jaldo en lo que va del año. Salvo uno, todos los sentenciados recibieron penas de cumplimiento condicional en juicios abreviados.

Ricardo Fabián Suárez, el hombre acusado de lanzar una amenaza contra el mandatario durante una transmisión en vivo por Facebook, recibió una pena de dos años y tres meses. El caso, que se originó en agosto pasado, se resolvió ayer mediante un juicio abreviado acordado entre el fiscal Mariano Fernández, la defensora oficial del imputado, Ana Alzogaray, y la representación legal del Gobierno, ejercida por José María Molina. El juez Guido Cattáneo rubricó el acuerdo.

En una audiencia anterior, Suárez había reconocido haber sido el autor del mensaje y que estaba dispuesto a hacerse cargo de lo que había hecho. “Lo único que quiero hacer es volver al lado de mi madre”, declaró en esa oportunidad.

Condenaron al hombre que amenazó al gobernador Jaldo en un acto en Villa Quinteros

En agosto, Miguel “Miguelón” Figueroa, condenado por tres homicidios y sospechado de ser narco, recibió una pena de ocho años por haber amenazado a Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. Su pareja, Marcela Díaz, también reconoció su culpabilidad en este acto intimidatorio y recibió una pena de dos años.

Robo del celular

En ese mismo mes, Liliana “Pampita” Carrizo fue condenada a 18 meses de cumplimiento condicional al reconocer que ella le había robado el celular al gobernador en un acto que se desarrolló en La Cocha. La mujer, después de recibir la condena, informó que se iría de la provincia.

El único proceso que sigue abierto es contra la cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín. Está acusada de haberle robado la identidad de Jaldo para traer mercadería de contrabando desde Estados Unidos. En noviembre deberá presentarse ante la Justicia Federal para responder nuevas preguntas, ya que se unificaron las causas por el mismo delito que sufrieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa).

