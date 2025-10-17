Condenaron al hombre que amenazó al gobernador Jaldo en un acto en Villa Quinteros

La Justicia dictó una condena de dos años y tres meses de prisión condicional para Ricardo Fabián Suárez, el hombre acusado de lanzar una amenaza contra el gobernador Osvaldo Jaldo durante una transmisión en vivo por Facebook. El caso, que se originó en agosto pasado, se resolvió hoy mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa del imputado y la representación legal del Gobierno provincial.
La audiencia fue convocada por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo del fiscal Mariano Fernández, y estuvo encabezada por el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra, quien expuso los términos del acuerdo ante el tribunal. Según lo pactado, Suárez deberá cumplir la pena impuesta bajo modalidad condicional y acatar una serie de reglas de conducta durante ese período.
El imputado fue hallado autor del delito de amenazas simples en concurso ideal con instigación a cometer delitos. Durante la exposición, el representante del Ministerio Público explicó los motivos que llevaron al consenso entre las partes. “Hemos valorado que el imputado no tiene antecedentes condenatorios y que, desde la primera audiencia, se mostró muy arrepentido de lo que hizo”, señaló Guerra.
Por su parte, al tomar la palabra, Suárez reconoció su responsabilidad y ratificó su conformidad con los términos del acuerdo judicial. El juez interviniente declaró admisible el convenio y dictó la sentencia de manera inmediata, dando por cerrado el proceso.
El hecho que originó la causa
El episodio que derivó en la causa judicial ocurrió el 19 de agosto, en la localidad de Villa Quinteros, mientras el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaba un acto público transmitido en vivo por un periodista a través de redes sociales. En ese contexto, Suárez publicó un comentario violento desde su cuenta personal de Facebook, con el que —según determinó la investigación— buscó amenazar al mandatario e incitar a otros usuarios a cometer un atentado contra su vida.
La publicación fue rápidamente detectada y denunciada, lo que dio inicio a una investigación por parte de la Unidad Fiscal Criminal I, que reunió las pruebas necesarias para identificar al autor y avanzar hacia un proceso abreviado.