En 189 días de campaña se molieron 17.076.604 millones de toneladas de caña bruta

La cifra representa el 97% de lo que había estimado la Eeaoc para la zafra 2025.

Hace 7 Hs

Las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) comunicaron que otros tres ingenios finalizaron la zafra. La Corona concluyó su molienda el martes 14 de octubre; un día después lo hicieron Marapa y Santa Rosa.

Con estos, seis ingenios tucumanos ya finalizaron su molienda, aunque la mayoría continúa con la producción de alcohol en destilerías. A la fecha, ocho ingenios en la provincia siguen moliendo caña.

Según los datos productivos entregados al Ipaat, la zafra presenta un avance del 97%, respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 17,6 millones de toneladas de caña de azúcar. En estos 189 días de campaña se molieron 17.076.604 toneladas de caña bruta. El volumen representa un incremento de un 7%, en comparación con igual período del año anterior.

Se produjeron 1.256.765 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios, como azúcar blanco común tipo A (786.452 toneladas), azúcar crudo (287.774 toneladas), azúcar orgánico (16.645 toneladas) y azúcar refinado (165.894 toneladas).

La campaña de alcohol, con nueve destilerías produciendo alcanza los 174 días, durante los cuales produjo 282.815.660 litros de alcohol; un aumento de un 8% a la misma fecha de 2024.

Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 155.800.598 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 55% del alcohol hidratado producido.

Salta y Jujuy

Los ingenios de Salta y de Jujuy anunciaron que algunas plantas prevén finalizar la molienda entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.

Hasta el momento, llevan 154 días de actividad, durante los cuales se molieron 6.584.173 toneladas de caña bruta. Este volumen representa un avance de zafra del 88%, respecto de las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 462.609 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: azúcar blanco (85.325 toneladas), azúcar crudo (121.127 toneladas), azúcar orgánico (103.339 toneladas) y azúcar refinado (149.369 toneladas).

En cuanto a la campaña de alcohol, las cinco destilerías están en actividad y produjeron 169.777.800 litros de alcohol hidratado.

De este total se deshidrataron hasta el momento 131.370.624 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 77% del alcohol hidratado producido.

Finalmente, el Ipaat indica que el volumen total de la zafra en Argentina suma hasta el momento 23.660.777 toneladas de caña molida bruta, con un total de 1.719.374 toneladas de azúcar físico y de 452.593.460 litros de alcohol hidratado total.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
