En 189 días de campaña se molieron 17.076.604 millones de toneladas de caña bruta

Según los datos productivos entregados al Ipaat, la zafra presenta un avance del 97%, respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 17,6 millones de toneladas de caña de azúcar. En estos 189 días de campaña se molieron 17.076.604 toneladas de caña bruta. El volumen representa un incremento de un 7%, en comparación con igual período del año anterior.