Ball slam: el ejercicio viral que ayuda a quemar grasa y libera el estrés

El ejercicio físico es una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud, el aspecto físico y el bienestar mental. Además de favorecer la quema calórica, una rutina regular ayuda a fortalecer los músculos, mejorar la postura y mantener el equilibrio emocional.
Entre las múltiples alternativas disponibles, el entrenamiento con pelota medicinal se ha convertido en una de las opciones más completas, gracias a su simplicidad y alto nivel de efectividad. Este elemento, habitual en gimnasios y entrenamientos funcionales, permite realizar movimientos explosivos que activan todo el cuerpo, favoreciendo el gasto energético y la tonificación muscular.
Una de las rutinas más recomendadas consiste en golpear la pelota medicinal contra el suelo de forma controlada y repetida. Este ejercicio, conocido como ball slam, no requiere experiencia previa ni demasiado espacio, y puede adaptarse fácilmente a cualquier nivel de condición física, consignó C5N.
En pocos minutos, ayuda a liberar tensiones, mejorar la coordinación y quemar una gran cantidad de calorías, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan resultados rápidos sin necesidad de rutinas complejas.
Un entrenamiento corto con grandes beneficios
El ball slam combina fuerza, potencia y trabajo cardiovascular en un solo movimiento. Al involucrar brazos, abdomen, piernas y espalda, se transforma en un ejercicio integral ideal para sesiones cortas e intensas.
Con entrenamientos de entre 10 y 15 minutos, puede incorporarse fácilmente tanto en casa como al aire libre. Solo se necesita una superficie firme y una pelota del peso adecuado para comenzar a notar mejoras visibles en fuerza, resistencia y reducción de grasa corporal.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Quema acelerada de grasa: el movimiento explosivo de levantar y lanzar la pelota eleva rápidamente la frecuencia cardíaca, lo que incrementa el gasto calórico en poco tiempo.
- Fortalece el core y mejora la postura: el control del tronco durante el impacto refuerza abdominales, glúteos y zona lumbar.
- Aumenta la fuerza funcional: al simular un gesto natural de impulso y caída, desarrolla potencia en hombros y piernas, mejorando la capacidad de movimiento cotidiano.
- Favorece la coordinación y el equilibrio: mantener el control en cada lanzamiento exige precisión y concentración, optimizando la conexión entre mente y cuerpo.
- Reduce el estrés y libera endorfinas: el impacto repetido canaliza la tensión acumulada, generando una sensación inmediata de alivio y bienestar mental.