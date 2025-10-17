Secciones
Política

Detrás del candidato: Silvio Bellomío, entre lo disruptivo y los afectos de una vida que comenzó en Villa 9 de Julio

El postulante por Pueblo Unido abre las puertas de su historia personal, reflexiona sobre los vínculos y la necesidad de pensar el futuro con espíritu crítico.

Silvio Bellomio. Silvio Bellomio.
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánSilvio BellomíoArgentinaElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los liberales se sirven de la interna radical

Los liberales se sirven de la interna radical

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán
3

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
4

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
5

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
6

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Más Noticias
Reviví el acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán

Reviví el acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán

Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Comentarios