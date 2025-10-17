Teatro, paseos y festejos por el Día de la Madre en Tucumán

Última función de "Freak Show" en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). La historia gira en torno a una familia marcada por una extraña maldición: los varones, al enamorarse, creen tener superpoderes y mueren en intentos absurdos por demostrarlos. El dueño de un Freak Show encuentra al último descendiente de esta estirpe y decide que se enamore en escena para que el público sea testigo del sufrimiento y la sorprendente muerte que le espera. Valor de la entrada general: $19.000. A las 21.