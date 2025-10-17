Secciones
CulturaTeatro

Teatro, paseos y festejos por el Día de la Madre en Tucumán

La capital tucumana tendrá un sinfín de actividades para divertirse en familia y celebrar este sábado y domingo.

Teatro, paseos y festejos por el Día de la Madre en Tucumán Comunicación San Miguel de Tucumán
Hace 3 Hs

Aunque se esperaban grandes festejos por el Día de la Madre, sobre todo en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio, algunas actividades se suspendieron debido a las condiciones climáticas de este fin de semana. Pero aún así la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una serie de propuestas para disfrutar de este sábado y domingo.

Cómo atenderán los comercios en la previa del Día de la Madre

Cómo atenderán los comercios en la previa del Día de la Madre

Este sábado iniciará un nuevo ciclo del programa Teatro en los Barrios. A las 18.30 la plaza del barrio Parque Sur será el escenario de “Payasada”, un show de clown que fusiona humor y música. Chiripa y Ojota, dos payasos musicales, se encontrarán en este lugar y se enamorarán perdidamente con el público como testigo del divertido romance.

El miércoles 22, sábado 25 y viernes 31 habrá otras presentaciones de Teatro en los Barrios: “Animate un disparate” en la plaza Independencia, “Al ritmo del payaso” en la cancha del barrio CGT y “El Show de Macaco” en la escuela secundaria Martí Miguel de Güemes –Jujuy al 4000–.

Actividades del sábado en San Miguel de Tucumán

Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben en el enlace al final de la nota. Se suspende por lluvia. A las 9.30

Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.  De 10 a 13 y de 15 a 20.

El Bus Turístico realizará el paseo guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio del Club Atlético San Martín y otros puntos. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan en el formulario digital al final de la nota. A las 11 y a las 16.

Los  interesados en visitar el Campus Educativo Ambiental durante este fin de semana deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma tecnológica CiDiTuc a través del siguiente enlace: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador. En ese portal encontrarán el botón para inscribirse en las actividades y pedir un turno. De 16 a 20.

Última función de "Freak Show" en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). La historia gira en torno a una familia marcada por una extraña maldición: los varones, al enamorarse, creen tener superpoderes y mueren en intentos absurdos por demostrarlos. El dueño de un Freak Show encuentra al último descendiente de esta estirpe y decide que se enamore en escena para que el público sea testigo del sufrimiento y la sorprendente muerte que le espera. Valor de la entrada general: $19.000. A las 21.

Ferias artesanales y de gastronómicos

Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminaría central. De 16 a 23.

Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Desde las 16 hasta la medianoche.

Feria Parque Quinto Centenario, en avenida Belgrano 4200. De 17 a 22.

Feria Gourmet en el Parque el Provincial, ubicado en 9 de Julio y avenida Roca. Desde las 18 hasta la medianoche.

Feria de Artesanos en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio. De 18 a 23.

Día de la Madre: las celebraciones en la ciudad

Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.  De 10 a 13 y de 15 a 20.

El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan a través al final de la página. A las 11 y a las 16.

Los interesados en participar de las visitas guiadas y los talleres en el Campus Educativo Ambiental durante este fin de semana deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma tecnológica CiDiTuc a través del siguiente enlace: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador. En ese portal encontrarán el botón para inscribirse en las actividades y pedir un turno para recorrer el Campus. De 16 a 20.

En Teatro Municipal Rosita Ávila, recibirá a la actriz Silvia Káter con la obra “Don Quijote, Historias Andantes”. Aldonza rememora al Caballero de la Triste Figura en medio de cacharros de cocina que, poco a poco, cobran vida para dar lugar a los múltiples personajes que habitan la novela inmortal de Miguel de Cervantes Saavedra. De este modo, la intérprete encarna tanto al propio Cervantes como a Sancho Panza, Cide Hamete Benengueli y otras figuras de la obra literaria. Entrada general a $16.000. A las 20.

Ferias de emprendedores y gastronómicos

Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminaría central. De 16 a 23.

Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Desde las 16 hasta la medianoche.

Feria Parque Quinto Centenario, en avenida Belgrano 4200. De 17 a 22.

Feria Gourmet en el Parque el Provincial, ubicado en 9 de Julio y avenida Roca. Desde las 18 hasta la medianoche.

Feria de Artesanos en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio. De 18 a 23.

Feria Manantial Sur, en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23.

--------------------------------------

Inscripciones al Bus Turístico: https://linktr.ee/busturisticosmt  

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánParque 9 de Julio Lago San MiguelPlaza IndependenciaParque AvellanedaTeatro Municipal Rosita ÁvilaEfemérides
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
6

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Más Noticias
Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Comentarios