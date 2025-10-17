Teatro, paseos y festejos por el Día de la Madre en Tucumán

Aunque se esperaban grandes festejos por el Día de la Madre, sobre todo en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio, algunas actividades se suspendieron debido a las condiciones climáticas de este fin de semana. Pero aún así la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una serie de propuestas para disfrutar de este sábado y domingo.
Este sábado iniciará un nuevo ciclo del programa Teatro en los Barrios. A las 18.30 la plaza del barrio Parque Sur será el escenario de “Payasada”, un show de clown que fusiona humor y música. Chiripa y Ojota, dos payasos musicales, se encontrarán en este lugar y se enamorarán perdidamente con el público como testigo del divertido romance.
El miércoles 22, sábado 25 y viernes 31 habrá otras presentaciones de Teatro en los Barrios: “Animate un disparate” en la plaza Independencia, “Al ritmo del payaso” en la cancha del barrio CGT y “El Show de Macaco” en la escuela secundaria Martí Miguel de Güemes –Jujuy al 4000–.
Actividades del sábado en San Miguel de Tucumán
Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben en el enlace al final de la nota. Se suspende por lluvia. A las 9.30
Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. De 10 a 13 y de 15 a 20.
El Bus Turístico realizará el paseo guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio del Club Atlético San Martín y otros puntos. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan en el formulario digital al final de la nota. A las 11 y a las 16.
Los interesados en visitar el Campus Educativo Ambiental durante este fin de semana deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma tecnológica CiDiTuc a través del siguiente enlace: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador. En ese portal encontrarán el botón para inscribirse en las actividades y pedir un turno. De 16 a 20.
Última función de "Freak Show" en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). La historia gira en torno a una familia marcada por una extraña maldición: los varones, al enamorarse, creen tener superpoderes y mueren en intentos absurdos por demostrarlos. El dueño de un Freak Show encuentra al último descendiente de esta estirpe y decide que se enamore en escena para que el público sea testigo del sufrimiento y la sorprendente muerte que le espera. Valor de la entrada general: $19.000. A las 21.
Ferias artesanales y de gastronómicos
Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminaría central. De 16 a 23.
Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Desde las 16 hasta la medianoche.
Feria Parque Quinto Centenario, en avenida Belgrano 4200. De 17 a 22.
Feria Gourmet en el Parque el Provincial, ubicado en 9 de Julio y avenida Roca. Desde las 18 hasta la medianoche.
Feria de Artesanos en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio. De 18 a 23.
Día de la Madre: las celebraciones en la ciudad
Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. De 10 a 13 y de 15 a 20.
El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan a través al final de la página. A las 11 y a las 16.
Los interesados en participar de las visitas guiadas y los talleres en el Campus Educativo Ambiental durante este fin de semana deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma tecnológica CiDiTuc a través del siguiente enlace: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador. En ese portal encontrarán el botón para inscribirse en las actividades y pedir un turno para recorrer el Campus. De 16 a 20.
En Teatro Municipal Rosita Ávila, recibirá a la actriz Silvia Káter con la obra “Don Quijote, Historias Andantes”. Aldonza rememora al Caballero de la Triste Figura en medio de cacharros de cocina que, poco a poco, cobran vida para dar lugar a los múltiples personajes que habitan la novela inmortal de Miguel de Cervantes Saavedra. De este modo, la intérprete encarna tanto al propio Cervantes como a Sancho Panza, Cide Hamete Benengueli y otras figuras de la obra literaria. Entrada general a $16.000. A las 20.
Ferias de emprendedores y gastronómicos
Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminaría central. De 16 a 23.
Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Desde las 16 hasta la medianoche.
Feria Parque Quinto Centenario, en avenida Belgrano 4200. De 17 a 22.
Feria Gourmet en el Parque el Provincial, ubicado en 9 de Julio y avenida Roca. Desde las 18 hasta la medianoche.
Feria de Artesanos en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio. De 18 a 23.
Feria Manantial Sur, en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23.
--------------------------------------
Inscripciones al Bus Turístico: https://linktr.ee/busturisticosmt