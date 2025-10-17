Secciones
Cómo atenderán los comercios en la previa del Día de la Madre

Para los festejos del domingo, el comercio brindará atención especial en San Miguel de Tucumán.

Hace 2 Hs

Cada año, la última semana antes del  Día de la Madre suele ser una época crucial para los comerciantes de Tucumán. Las familias, en general, salen a buscar los regalos para homenajear a sus madres, lo que representa un incremento en las ventas en una de las efemérides más comerciales del año.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán es el ente encargado de regular en parte las actividades del rubro. Por eso este jueves se comunicó desde la entidad cómo será la actividad en los últimos dos días antes del 19 de octubre, Día de la Madre. Quienes aún no hayan comprado los regalos, todavía están a tiempo de hacerlo con algunas facilidades.

Atención del comercio antes del Día de la Madre

Son pocas las fechas del año en que los comerciantes trabajan en horario extendido y la previa del Día de la Madre es una de ellas. El horario de atención habitual –de 9 a 13 y de 17 a 21– suele representar un inconveniente sobre todo para los mismos empleados de comercio y para los demás trabajadores que prestan sus servicios en el mismo horario.

Para ellos y para quienes aún no hayan decidido qué regalar, este viernes 17 y sábado 18 se brindará atención especial. Los comercios de San Miguel de Tucumán no atenderán en los horarios de cada semana, sino que tendrán horario extendido.

Según indicó en su comunicado la Cámara de Comercio, el viernes 17 los comercios de las zonas peatonales será corrido, con apertura también en el horario de la siesta. Es decir, atenderán de 9 a 21. Pero los comercios que no se encuentren en esta zona cumplirán su horario normal.

El sábado 18, último día antes del Día de la Madre, solo los comercios de rubros relacionados al Día de la Madre atenderán en horario corrido; mientras que los demás abrirán normalmente por la mañana –de 9 a 13–, pero sumarán el horario de la tarde también, es decir que atenderán de 17 a 21.

La Cámara de Comercio destaca que el pago de horas extras, de corresponder, deben abonarse según Ley N°20.744.

