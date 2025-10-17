Cómo atenderán los comercios en la previa del Día de la Madre

Atención del comercio antes del Día de la Madre

Son pocas las fechas del año en que los comerciantes trabajan en horario extendido y la previa del Día de la Madre es una de ellas. El horario de atención habitual –de 9 a 13 y de 17 a 21– suele representar un inconveniente sobre todo para los mismos empleados de comercio y para los demás trabajadores que prestan sus servicios en el mismo horario.