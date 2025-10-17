Esta es la técnica más efectiva para mejorar la memoria, según un importante estudio científico

Muchas personas se enfrentan a desafíos al tratar de memorizar grandes cantidades de información o datos. Sin embargo, existe una técnica que puede hacer que esta tarea parezca mucho más sencilla. Se trata del método de memorización efectiva que es respaldado por un estudio llevado a cabo en la Universidad de Waterloo, titulado "This time it's personal: the memory benefit of hearing oneself" (Esta vez es personal: el beneficio para la memoria de escucharse a sí mismo).