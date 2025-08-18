Se supo quién fue la famosa actriz que influyó en la ruptura entre Lali Espósito y Mariano Martínez

Con el tiempo, Natalie decidió aclarar su posición y poner paños fríos sobre la situación. Además, señaló a Mariano Martínez como punto de partida de los conflictos: “La verdad es que ya no recuerdo lo que pasó, pero ella estaba de novia con ese muchacho y a veces las chicas, cuando sos pendeja y te ponés en relaciones…”, expresó, dejando entrever que los celos y los malentendidos jugaron un rol central.