Escándalo en Chubut por un juez que usó inteligencia artificial para dar sentencia en un juicio

Estefanía señaló que el magistrado no informó debidamente el uso de inteligencia artificial en su cuenta, por lo que defendió la nulidad del juicio y ordenó un nuevo proceso para el acusado de robo. “La circunstancia de no dejar constancia del uso de la herramienta y a qué fines impide controlar cuál ha sido el grado de asistencia requerida y, con ello, el control de las partes en cuanto a la trazabilidad del razonamiento del magistrado”, manifestó.