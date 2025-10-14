Así funciona Comet, el navegador con inteligencia artificial que quiere destronar a Chrome

A diferencia de cualquier navegador, las capacidades de Comet van mucho más allá de una simple búsqueda web o recorrido por páginas. Se trata más bien de un asistente que acompaña al usuario en todo momento. Por ejemplo, se puede pedir a Comet que gestione tu calendario, que consulte información en tu casilla de correo y hasta puede responder mensajes en diferentes plataformas. Además, tiene la capacidad de entender y procesar el contenido de plataformas como un sitio de compras, tus redes sociales y cualquier dato que encuentre en la web, ofreciéndote un resumen de tu día o de las tendencias de tu interés.