Así funciona Comet, el navegador con inteligencia artificial que quiere destronar a Chrome

Desde la semana pasada, un nuevo navegador de internet está disponible para cualquier usuario y de forma gratuita. Se trata de Comet, el programa desarrollado por la empresa de inteligencia artificial Perplexity con el que pretende quitarle terreno a otros navegadores ya posicionados en el mercado como Chrome, Safari o Firefox. La gran diferencia que trae Comet es que propone una experiencia integrada con un asistente capaz de resumir, interpretar y hasta leer el contenido de cualquier página web.
Comet hasta hace muy poco era un lujo reservado para unos pocos suscriptores, pero desde el 3 de octubre está disponible para cualquier usuario y de forma gratuita. Según la empresa, este lanzamiento se realiza después de meses de pruebas y restricciones para ofrecer un producto sólido y estable.
Si bien Perplexity no tiene la masividad que ostenta ChatGPT, desde su lanzamiento se presentó como un asistente fiel a sus fuentes de información. En sus respuestas siempre muestra las citas de los sitios con los que construye sus resultados y por dicho motivo ha sabido posicionarse también en el ámbito académico.
En un movimiento agresivo de mercado, la compañía pretende hacer masivo su nuevo producto que hasta hace poco era exclusivo de su plan Max. Perplexity garantiza que la experiencia en Comet es superior, prometiendo que internet "es mejor" con este navegador. El gran atractivo no es solo que es gratuito, sino que incorpora directamente las herramientas de búsqueda de IA de Perplexity y un asistente personal inteligente que, según la propia compañía, "viaja por la web" con el usuario, y no es solo un añadido.
La próxima batalla de la IA parece estar en los navegadores y este anuncio confirma la pretención de las compañías de estar integradas en los entornos que los usuarios usan todos los días. Desde principio de mes ya se puede descargar Comet en su versión de escritorio para Windows y macOS desde la web oficial de Perplexity, y las versiones para iOS y Android están en desarrollo.
Cómo funciona Comet
La instalación de Comet es sencilla, como la de cualquier programa. Luego de instalarlo, la aplicación solicita al usuario que ingrese su cuenta de Perplexity, que si aún no la tiene, puede generarla rápidamente. La primera diferencia que notamos con Comet es que su página de inicio no es un buscador como Google: es el propio asistente, con una caja de chat que invita a interactuar sobre cualquier tema.
En el arranque, también se puede importar toda la configuración que tenemos en Chrome o Safari y de esa forma tendremos configurado el nuevo navegador con los favoritos, las contraseñas y el historial que ya teníamos guardado en otro programa.
A diferencia de cualquier navegador, las capacidades de Comet van mucho más allá de una simple búsqueda web o recorrido por páginas. Se trata más bien de un asistente que acompaña al usuario en todo momento. Por ejemplo, se puede pedir a Comet que gestione tu calendario, que consulte información en tu casilla de correo y hasta puede responder mensajes en diferentes plataformas. Además, tiene la capacidad de entender y procesar el contenido de plataformas como un sitio de compras, tus redes sociales y cualquier dato que encuentre en la web, ofreciéndote un resumen de tu día o de las tendencias de tu interés.
La herramienta también funciona como una memoria personal extendida que está conectada con el historial de búsqueda: podés preguntarle dónde viste una idea específica o pedirle que encuentre información que ya habías resuelto o que acabás de recordar, demostrando una potente capacidad para buscar y organizar datos basándose en toda tu actividad en línea.
Finalmente, la verdadera potencia de Comet está en la automatización de tareas complejas. El navegador de Perplexity puede llevar a cabo acciones como reservar viajes, agendar citas o rellenar formularios automáticamente. Su inteligencia va al punto de analizar tu contexto y personalidad para proponerte soluciones, compras o recursos útiles alineados con los proyectos en los que estás involucrado.