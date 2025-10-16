Controversia por el anuncio de ChatGPT: OpenAI permitirá tener charlas eróticas

Hace apenas unos días, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAi, hizo una actualización sobre las modificaciones que tendrá ChatGPT. En un posteo de X, el empresario de las tecnologías anunció que el chatbot permitirá tener conversaciones eróticas. El debate empezó enseguida en la red social. El cuestionamiento principal giró en torno a las restricciones y el alcance que tendrá.
En principio Altman comenzó haciendo una recapitulación sobre las ventajas y desventajas de haber hecho un ChatGPT “restrictivo” para personas con problemas de salud mental. Aunque por un lado se incorporaron mensajes y advertencias para quienes tuvieran este tipo de afección, sostuvo que el chatbot se volvió “menos útil y agradable” para quienes no las padecían.
Sam Altman anuncia las conversaciones eróticas con ChatGPT
“Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y contamos con nuevas herramientas, podremos relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”, escribió en su posteo. Pero las restricciones bajarán tanto en ChatGPT, que a partir de diciembre los usuarios podrán tener acceso a conversaciones eróticas.
Según anticipó, las próximas versiones de la inteligencia artificial permitirán que ChatGPT se adapte a la personalidad de sus usuarios y se comporte de forma que guste a la gente. “Si querés que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emojis o se comporte como un amigo, ChatGPT debería hacerlo”, sentenció.
Desde diciembre se implementará el control de edad de forma más completa, de acuerdo a la publicación del CEO. “Como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, sentenció.
Controversia por las conversaciones eróticas de ChatGPT
Los usuarios de X acusaron a Altman de querer compartir pornografía con un gran público sin regulación, pese a haber anunciado que se utilizaría una verificación de edad. Una de las respuestas más destacadas fue la del empresario estadounidense Mark Cuban, que negó que la problemática tuviera que ver exactamente con la pornografía, que actualmente tiene muy fácil acceso.
“Esto es sobre la conexión que puede tener y tomar quién sabe qué dirección con un niño que use el registro de sus hermanos mayores”, destacó en su publicación. Luego defendió que ChatGPT no debería ser baneado, pero que es un error. “Esto no es sobre la pornografía. Es sobre los niños desarrollando una relación con una LLM (Modelo de Lenguaje Grande), lo que podría llevarlos a cualquier cantidad de direcciones.
Cuban señaló que también podría representar un peligro para los adultos jóvenes porque “aún no sabemos cuán adictivos pueden ser los LLM”. “Los padres y las escuelas, que de otra manera querrían usar ChatGPT debido a su ubicuidad actual, decidirán no usarlo”, vaticinó el empresario.
Otros usuarios, en cambio, apuntaron a que por su baja rentabilidad, OpenAI está probando todo tipo de contenido que pueda convocar más audiencias.