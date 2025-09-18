El Senado de EE.UU. confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina. El funcionario había sido designado meses atrás por el presidente Donald Trump, pero su nombramiento debía contar con la aprobación de la Cámara alta. Ahora, se prepara para instalarse en Buenos Aires y encabezar la representación diplomática norteamericana.
Desde la cuenta oficial de la embajada en redes sociales, celebraron la noticia: “¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo su llegada a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos”, señalaron.
Quién es Peter Lamelas
De origen cubano, Lamelas huyó de la isla junto a su familia tras la revolución de Fidel Castro, en un barco de la Cruz Roja rumbo a Florida. Se crió en Miami, estudió medicina y fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de ese estado, que luego vendió.
Amigo personal de Trump, se convirtió en uno de los principales donantes del Partido Republicano, aportando no solo a las campañas presidenciales del magnate, sino también a las de Marco Rubio y Ron DeSantis en Florida.
Médico y empresario, dejará su vida en West Palm Beach para trasladarse a Buenos Aires. Su rol será clave como nexo entre Trump y Milei, con el objetivo de reforzar la alianza política y económica entre ambos países.
Sus primeras definiciones
Durante su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Lamelas adelantó sus prioridades en la Argentina: prometió respaldar al gobierno de Javier Milei, recorrer provincias para estrechar vínculos con autoridades regionales y, a nivel geopolítico, limitar la influencia de China en el país.
En su exposición, también se refirió a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien apuntó al agradecer al senador Ted Cruz por haber pedido sanciones contra ella y su familia. “Quiero darle las gracias. Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina. Mientras me preparaba para esto leí una carta que envió en 2022 al secretario Blinken solicitando sanciones. Y quiero volver a agradecerle por ello”, expresó.
Además, planteó la necesidad de esclarecer el atentado a la AMIA y aseguró que su gestión buscará impulsar la justicia en torno a ese caso.
Su mirada sobre Milei y la relación bilateral
Al defender su nominación, Lamelas sostuvo que el presidente argentino es “vital para la estabilidad regional” y enfatizó la importancia de acompañar su proyecto político. “Debemos seguir apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”, afirmó.
Con su confirmación, Washington busca consolidar su presencia diplomática en Buenos Aires, en un momento clave para las relaciones internacionales de la Argentina.