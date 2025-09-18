El Senado de EE.UU. confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina

En su exposición, también se refirió a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien apuntó al agradecer al senador Ted Cruz por haber pedido sanciones contra ella y su familia. “Quiero darle las gracias. Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina. Mientras me preparaba para esto leí una carta que envió en 2022 al secretario Blinken solicitando sanciones. Y quiero volver a agradecerle por ello”, expresó.