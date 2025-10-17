Shein: quién es el misterioso dueño de la plataforma de ventas más grande del mundo

En 2008, la plataforma que hoy se posiciona como la más exitosa del mundo en el rubro de la moda, empezaba a funcionar bajo el nombre de ZZKKO en China. A 17 años, Shein logró expandirse a todo el mundo y actualmente atraviesa un momento sin precedentes en la demanda de productos a América Latina. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de empezar este imperio?
El fundador de Shein es conocido como Chris Xu o Xu Yangtian, un emprendedor chino-singapurense que no tiene demasiada aparición en la vida pública, por lo que poco se sabe de él. Según fuentes de la plataforma, nació en China y tras salir de la escuela se dedicó a estudiar marketing en la Universidad George Washington de Estados Unidos.
Rumores de un inicio turbulento en Shein
Shein encontró sus precedentes en la tienda online Nanjing Dianwei Infortmation Thecnology. Xu se había especializado en optimización de motores de búsqueda y así descubrió el potencial de su negocio. La primera tienda fue fundada por él junto a dos socios: Wan Xiaohu y Li Peng. Pero la relación entre los tres no terminó de buena forma.
Los ex socios de Xu declararon en su contra acusándolo de haberlos estafado. En 2011, Xu lanzó SheInside, una plataforma para vender vestidos de novia que más tarde se convertiría en lo que hoy es Shein. Xiaohu y Peng dijeron que para esta fecha, Xu los expulsó de sus creaciones conjuntas, quedándose con la empresa y la cuenta PayPal que manejaban.
Quién es el creador de Shein
La vida de Xu Yangtian permanece reservada al máximo. Algunas fuentes aseguran que ni sus propios empleados tienen trato directo con él. Mientras que a mediados de 2025 Forbes estimó su fortuna en 9.100 millones de dólares, otras fuentes periodísticas afirman que su capital ronda los 23.500 millones de dólares, pero ningún contacto oficial confirmó ni desmintió esta información.
Sobre sus orígenes, además, se dice que creció en un entorno socioeconómico modesto en una familia de bajos recursos. Su madre podría haber sido una trabajadora textil y su padre obrero de una fábrica estatal. No se encontraron fuentes verificadas que afirmen o nieguen si Yangtian se casó o tuvo hijos.
Actualmente Shein opera en más de 150 países y es líder en el rubro de indumentaria femenina. En América Latina, en particular, la empresa sigue buscando expandirse. Se anunció una inversión por 150 millones de dólares para empezar a producir ropa en Brasil y en paralelo se busca más espacio de almacenamiento en México. El plan apunta a agilizar los tiempos de entrega de las compras en la región.
Aunque se conoce quiénes son los encargados zonales de Shein –por ejemplo, Marcelo Claure está al frente de Shein América Latina–, sigue sin haber más datos certeros sobre el creador de la plataforma.