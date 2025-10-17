Shein: quién es el misterioso dueño de la plataforma de ventas más grande del mundo

En 2008, la plataforma que hoy se posiciona como la más exitosa del mundo en el rubro de la moda, empezaba a funcionar bajo el nombre de ZZKKO en China. A 17 años, Shein logró expandirse a todo el mundo y actualmente atraviesa un momento sin precedentes en la demanda de productos a América Latina. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de empezar este imperio?