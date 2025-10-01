Shein y Temu: los mejores trucos para conseguir descuentos ocultos

Las plataformas chinas Shein y Temu se consolidaron como dos de los gigantes del e-commerce más elegidos por los argentinos. Con precios bajos y un catálogo interminable que va desde moda y accesorios hasta tecnología y herramientas, ambas apps se convirtieron en aliadas para quienes buscan ahorrar en sus compras online.
Pero más allá de los precios competitivos, existen algunos trucos y estrategias que permiten acceder a descuentos todavía mayores y llenar el carrito sin vaciar el bolsillo.
1. Abandonar el carrito
Una de las tácticas más efectivas es dejar el carrito cargado y no concretar la compra. El algoritmo de las plataformas detecta la indecisión y, para recuperar al cliente, suele enviar notificaciones con descuentos extra o cupones sorpresa para incentivar el pago.
2. Comprar de madrugada
Hacer las compras en la madrugada argentina puede marcar la diferencia. En esas horas coinciden las promociones activas en China, lo que habilita descuentos adicionales que no aparecen durante el resto del día. Además, fechas clave como Black Friday, Cyber Monday o el Año Nuevo Chino ofrecen la posibilidad de combinar rebajas y lograr un ahorro todavía mayor.
3. Fidelidad y constancia
Ambas plataformas premian a los usuarios frecuentes.
En Shein, ingresar diariamente a la app otorga puntos que luego pueden canjearse por rebajas en las próximas compras.
En Temu, la fidelidad se recompensa con créditos por referir amigos, sorteos y ruletas digitales que reparten cupones.
La clave, en este caso, es la constancia: cuanto más activo sea el comprador, más beneficios recibe.