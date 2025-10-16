Atención compradores: estos son los objetos que no pueden devolverse en Shein

Uno de los puntos débiles para los compradores menos experimentados en las transacciones online son la correspondencia entre la imagen de publicación y el producto. Algunos vendedores juegan con las perspectivas o el contexto en las fotografías que se publican, por lo que los compradores deben leer atentamente las descripciones antes de hacer un pedido y atender a detalles como: el título de la publicación, el tamaño, los talles, los colores, el material y los comentarios de otros usuarios. De esta manera evitará tener que solicitar un reembolso.