Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

El pronóstico indica que hacia el sábado el frente se desplazará hacia el norte, persistiendo las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque la tendencia señala una paulatina mejora y descenso en la intensidad de los fenómenos para el transcurso del día. Misiones, por su parte, también seguirá con advertencia amarilla para el primer día del fin de semana.