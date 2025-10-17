Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Una jornada de inestabilidad marcada por el avance de un sistema frontal y el choque de masas de aire cálido y húmedo domina el panorama meteorológico en el país. Frente a este contexto, el SMN emitió alertas de color amarillo y naranja por tormentas fuertes en 11 provincias para este viernes.
Allí se desarrollan lluvias y tormentas de significativa intensidad, que pueden dejar acumulados entre 70 mm y 100 mm, e incluso superar estos valores localmente. No solo la cantidad de agua preocupa: los episodios estarán acompañados por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, tanto en áreas urbanas como rurales, según Meteored.
¿Qué provincias están en alerta naranja por tormentas?
El país experimenta una variedad de situaciones meteorológicas para el viernes. Especial atención merecen las provincias del noreste argentino: Misiones, el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, centro-sur de Salta, centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja, según el SMN.
Las regiones vecinas tampoco quedan exentas: Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sureste y noroeste de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero y Chaco, San Luis, oeste de Córdoba, este de La Rioja, y Catamarca se mantienen bajo alerta amarilla, donde podrían reportarse tormentas más dispersas y de menor severidad, aunque no exentas de acumulados puntualmente altos.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
Mientras la actividad principal de tormentas sigue desarrollándose de manera muy intensa en el noreste de la Argentina en este inicio de viernes, la zona central muestra la presencia de una debilitada zona frontal estacionaria, en donde vienen desarrollándose algunas tormentas aisladas sobre el sur de Córdoba, con avance hacia el este.
El pronóstico indica que hacia el sábado el frente se desplazará hacia el norte, persistiendo las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque la tendencia señala una paulatina mejora y descenso en la intensidad de los fenómenos para el transcurso del día. Misiones, por su parte, también seguirá con advertencia amarilla para el primer día del fin de semana.
La situación podría ser distinta en tres provincias: Jujuy, Salta, Tucumán. En ellas, la advertencia se mantiene en el color naranja, por lo que las tormentas podrían golpear más fuerte.