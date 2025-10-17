Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Una jornada de inestabilidad marcada por el avance de un sistema frontal y el choque de masas de aire cálido y húmedo domina el panorama meteorológico en el país.

Hay alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias Hay alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias El País
Hace 3 Hs

Una jornada de inestabilidad marcada por el avance de un sistema frontal y el choque de masas de aire cálido y húmedo domina el panorama meteorológico en el país. Frente a este contexto, el SMN emitió alertas de color amarillo y naranja por tormentas fuertes en 11 provincias para este viernes.

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Allí se desarrollan lluvias y tormentas de significativa intensidad, que pueden dejar acumulados entre 70 mm y 100 mm, e incluso superar estos valores localmente. No solo la cantidad de agua preocupa: los episodios estarán acompañados por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, tanto en áreas urbanas como rurales, según Meteored.

¿Qué provincias están en alerta naranja por tormentas?

El país experimenta una variedad de situaciones meteorológicas para el viernes. Especial atención merecen las provincias del noreste argentino: Misiones, el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, centro-sur de Salta, centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja, según el SMN.

Las regiones vecinas tampoco quedan exentas: Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sureste y noroeste de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero y Chaco, San Luis, oeste de Córdoba, este de La Rioja, y Catamarca se mantienen bajo alerta amarilla, donde podrían reportarse tormentas más dispersas y de menor severidad, aunque no exentas de acumulados puntualmente altos.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Mientras la actividad principal de tormentas sigue desarrollándose de manera muy intensa en el noreste de la Argentina en este inicio de viernes, la zona central muestra la presencia de una debilitada zona frontal estacionaria, en donde vienen desarrollándose algunas tormentas aisladas sobre el sur de Córdoba, con avance hacia el este.

El pronóstico indica que hacia el sábado el frente se desplazará hacia el norte, persistiendo las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque la tendencia señala una paulatina mejora y descenso en la intensidad de los fenómenos para el transcurso del día. Misiones, por su parte, también seguirá con advertencia amarilla para el primer día del fin de semana.

La situación podría ser distinta en tres provincias: Jujuy, Salta, Tucumán. En ellas, la advertencia se mantiene en el color naranja, por lo que las tormentas podrían golpear más fuerte.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo: las provincias afectadas

Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo: las provincias afectadas

Se aplacan las alertas meteorológicas: cuáles son las únicas dos provincias bajo advertencia este lunes

Se aplacan las alertas meteorológicas: cuáles son las únicas dos provincias bajo advertencia este lunes

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Alerta meteorológica amarilla: se aproximan las tormentas al norte argentino

Alerta meteorológica amarilla: se aproximan las tormentas al norte argentino

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
2

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
4

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
5

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo
6

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Más Noticias
Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Comentarios