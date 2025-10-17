Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Raquel Grassino: “la clase obrera tiene que dar respuesta”

La candidata que encabeza la lista de Política Obrera, Raquel Grassino, se refirió al contexto electoral y especuló sobre lo que significaría una victoria o una derrota para el Gobierno nacional. “Consideramos que para nuestra clase, para la clase trabajadora, cualquiera de las dos salidas va a ser una derrota, porque en el Congreso está visto que no se van a resolver las penurias y que cada vez más se acrecienta el sufrimiento de la clase obrera”, señaló. En entrevista con LA GACETA Central, noticiero de LG Play, la referente defendió los ideales que acompañan al partido de izquierda para las elecciones del 26 de octubre. “Los que tenemos la última palabra somos los de la clase obrera, la respuesta la tenemos que dar nosotros. Ofrecemos una salida socialista, que solo un gobierno de trabajadores puede llevar adelante. Para eso también necesitamos estar organizados en un partido para darle una dirección a nuestras acciones; y solo nuestra organización va a poder enfrentar este ajuste. Porque LLA ya está mostrando cuál es la elección de su rumbo, mientras que el peronismo no está diciendo cuál va a ser la salida que ellos proponen”, manifestó Grassino.