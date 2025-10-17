Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Javier Milei en Tucumán: el Presidente llega mañana
A una semana de las elecciones, el presidente Javier Milei visitará Tucumán para acompañar a Federico Pelli, cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia. El jefe de Estado participará mañana de una caminata por Yerba Buena, a lo largo de la intersección de Aconquija y Lobo de la Vega, a partir de las 18.30, y se espera que dé un discurso frente a los presentes. El partido libertario confirmó que vendrá junto a Lisandro Catalán, ministro del Interior y presidente de LLA Tucumán, aunque no se sabe si podría acompañarlo Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. El líder de LLA viajará desde Santiago del Estero y podría llegar a Tucumán entre las 12 y las 14. La visita tiene como objetivo reforzar el tramo final de la campaña y consolidar el apoyo a los candidatos tucumanos, bajo la consigna de: “no aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Se espera una importante movilización de militantes y simpatizantes libertarios para acompañar al líder nacional. El Presidente regresará a Buenos Aires ese mismo día, una vez finalizada la actividad.
El PJ tendrá un multitudinario acto por el Día de la Lealtad
A menos de 10 días de las elecciones nacionales y en la previa de la visita proselitista del presidente Javier Milei a la provincia, el Frente Tucumán Primero mostrará músculo en un gran acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista. El encuentro de los compañeros -que se espera que sea multitudinario- estará encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado, Osvaldo Jaldo, y se llevará a cabo en las instalaciones del Club San Antonio de Ranchillos (Cruz Alta), desde las 17. “Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. 80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo. Porque la lealtad sigue viva en cada acción, en cada obra y en cada gestión que pone siempre al pueblo primero”, es una de las publicaciones de convocatoria que circulan por las redes sociales.
¿Jaldo insistirá con cortarle la peluca al ‘león’?
Los candidatos del Frente Tucumán Primero vienen poniendo en valor la gestión provincial y diferenciándose con el Gobierno nacional. En ese sentido, se esperan potentes discursos de los candidatos con las políticas que vienen implementando la gestión libertaria y algunas chicanas ante la inminente visita de Milei. De hecho, Jaldo viene arengando en algunos actos que el peronismo le va a “cortar la peluca al ‘León’ en Tucumán”, en alusión a que tendrán un triunfo contundente en las elecciones del domingo 26 de octubre. El evento es organizado por el ministro Darío Monteros (Interior), hombre fuerte de Jaldo en la zona este. Está previsto que también participen los candidatos Gladys Medina, Javier Noguera, Elia Fernández de Mansilla, Miguel Acevedo y Carolina Vargas Aignasse, entre decena de funcionarios y dirigentes de peso. No se confirmó si asistirá el senador Juan Manzur, primer candidato suplente de la nómina.
Con Sánchez a la cabeza, Unidos por Tucumán visitó Simoca
En la recta final de la campaña, los principales candidatos del Frente Unidos por Tucumán recorren la provincia para llevar su mensaje a todos los rincones y conseguir una de las cuatro bancas que se pondrán en disputa. Con el diputado Roberto Sánchez a la cabeza, los referentes opositores al gobierno provincial y al nacional estuvieron este miércoles por la zona este. “El cambio no llega solo: se construye con decisión y trabajo en equipo. En Simoca demostramos que un Tucumán mejor es posible cuando nos unimos por un mismo objetivo. Este 26 de octubre, avancemos juntos. El futuro de Tucumán lo construimos entre todos”, se comunicó en las redes del diputado. Participaron también los candidatos Micaela Viña y José María Canelada, además del intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, entre otros.
Raquel Grassino: “la clase obrera tiene que dar respuesta”
La candidata que encabeza la lista de Política Obrera, Raquel Grassino, se refirió al contexto electoral y especuló sobre lo que significaría una victoria o una derrota para el Gobierno nacional. “Consideramos que para nuestra clase, para la clase trabajadora, cualquiera de las dos salidas va a ser una derrota, porque en el Congreso está visto que no se van a resolver las penurias y que cada vez más se acrecienta el sufrimiento de la clase obrera”, señaló. En entrevista con LA GACETA Central, noticiero de LG Play, la referente defendió los ideales que acompañan al partido de izquierda para las elecciones del 26 de octubre. “Los que tenemos la última palabra somos los de la clase obrera, la respuesta la tenemos que dar nosotros. Ofrecemos una salida socialista, que solo un gobierno de trabajadores puede llevar adelante. Para eso también necesitamos estar organizados en un partido para darle una dirección a nuestras acciones; y solo nuestra organización va a poder enfrentar este ajuste. Porque LLA ya está mostrando cuál es la elección de su rumbo, mientras que el peronismo no está diciendo cuál va a ser la salida que ellos proponen”, manifestó Grassino.
Fuerza Republicana y las últimas directivas previo a los comicios
Rumbo al 26 de octubre, Fuerza Republicana (FR), el partido que encabeza el legislador Ricardo Bussi, realizó una reunión con dirigentes y miembros del equipo para aunar los últimos criterios y directivas antes de las elecciones. Estuvieron presentes, además de Bussi, el legislador Eduardo Verón Guerra y los concejales capitalinos Alfredo “Pato” Terán de Zavalía y Ramiro Ortega. “(Vamos a) reafirmar nuestro compromiso con el cambio que Tucumán necesita. Este 26 de octubre acompañemos el proyecto #VamosJuntos para que Ricardo Bussi llegue al Congreso de la Nación y desde allí siga defendiendo los intereses de los tucumanos, con firmeza y convicción. Por una provincia mejor, con valores, orden y futuro”, escribió Ortega en sus redes sociales.
“Un voto en contra del ajuste de Milei y de la complicidad de Jaldo”
Los candidatos del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Sebastián Solis y Nidia Juri, compartieron en las redes sociales algunos videos para explicar cómo se votará en las elecciones intermedias con la Boleta Única de Papel (BUP). Además de explicar que el voto debe ser entregado y firmado por las autoridades de mesa y que no se puede llevar una boleta propia al lugar de votación, ambos aprovecharon para bajar un mensaje para que los seleccionen. “Si querés votar en contra del ajuste de Milei y en contra de la complicidad de Jaldo, nuestro voto es el verde. En ese cuadrado tenés que hacer la marquita. Votá verde, votá esperanza”, expresaron. En el posteo, además, desarrollaron: “elegí al PTP para enfrentar el ajuste de Milei en el Congreso, como lo venimos haciendo en las calles. Otro camino es posible. Primero la patria”.