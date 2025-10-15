Secciones
Política

Osvaldo Jaldo encabezó un masivo acto en Central Norte

El presidente del Frente Tucumán Primero y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, lideró, este miércoles, un masivo encuentro junto a la Agrupación 17 de Noviembre, que conduce Fernando Juri.

Osvaldo Jaldo encabezó un masivo acto en Central Norte
Hace 1 Hs

En una jornada marcada por la militancia y el fervor peronista, el presidente del Frente Tucumán Primero y actual gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto multitudinario en el club Central Norte, organizado por la Agrupación 17 de Noviembre, que lidera el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri.

El encuentro, que desbordó las instalaciones del club, contó con la presencia de referentes políticos, gremiales y sociales de toda la provincia. Entre ellos, se destacaron Miguel Acevedo, Rossana Chahla, Fernando Juri, Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Fernando Juri Debo, Federico Masso, Luis Medina Ruiz, Raúl Ferrazano, Eduardo Castro, Roxana Cíaz, Carolina Bidegorri, Dario Monteros, Alejandro Martínez, Roque Álvarez, Hugo Ledesma, Adriana Najar, Javier Morof, Dante Loza, Gómez Rossi, entre otros.

Durante su discurso, Jaldo expresó su agradecimiento a los militantes que colmaron el lugar y subrayó la necesidad de mantener la unidad del pueblo tucumano:

“Más que nunca tenemos que estar juntos y unidos, porque la patria chica que se llama Tucumán nos necesita. Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie lo va a hacer por nosotros. Para un tucumano no hay mejor que otro tucumano”, remarcó el mandatario, quien también destacó la labor de Fernando Juri y del equipo de concejales y funcionarios que lo acompañan.

Jaldo también hizo referencia al contexto nacional, señalando que el Gobierno central “se borró de la provincia”, y cuestionó la visita del presidente a Tucumán en medio de la campaña electoral:

“Cuando Tucumán fue capital de la República el 9 de julio, el presidente no vino. Ahora, en plena campaña, aparece. En buena hora, pero los tucumanos debemos valorar que solo nosotros podemos hacer grande a nuestra provincia”, afirmó.

Por su parte, Chahla, destacó la gestión conjunta entre el municipio y el Frente Tucumán Primero, y señaló que las próximas elecciones serán un punto de inflexión para el país. “Estamos frente a un momento bisagra. Tenemos que elegir qué Estado queremos: uno presente o uno ausente. Nosotros apostamos por un Estado eficiente, inteligente y al lado de la gente”, sostuvo.

En tanto, Gladys Medina expresó su respaldo a la conducción de Jaldo y a la estructura política que representa el Frente Tucumán Primero. “Este encuentro multitudinario demuestra el compromiso de la dirigencia y de los vecinos con este proyecto político. Vamos con fuerza hacia el triunfo del 26 de octubre”, aseguró.

El anfitrión del acto, Fernando Juri, cerró la jornada con un mensaje enfático en defensa del peronismo y del modelo de gestión provincial. “Hoy tenemos dos modelos de país: uno con un Estado presente y otro totalmente ausente. Tucumán tiene un Estado presente con Osvaldo Jaldo al frente. Tucumán fue, es y seguirá siendo peronista”, sentenció.

Temas TucumánOsvaldo JaldoJavier MorofFernando JuriMariano Javier NogueraMiguel AcevedoRossana ChahlaCarlos Najar
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Después de 40 años, Lules recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada

Después de 40 años, Lules recuperó más de 120 hectáreas de la Quebrada

Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Cómo votar con la Boleta Única de Papel: 12 claves para las elecciones del 26 de octubre

Cómo votar con la Boleta Única de Papel: 12 claves para las elecciones del 26 de octubre

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El Poder Ejercutivo ofrece que se aplace la entrega de la Terminal de Ómnibus

El Poder Ejercutivo ofrece que se aplace la entrega de la Terminal de Ómnibus

Comentarios