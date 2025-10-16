Canelada, en la recta final de la campaña electoral: “El modelo que propone Sánchez ha demostrado eficiencia”

Por otra parte, Canelada subrayó que la lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes centrales de su espacio. Recordó que firmaron un compromiso de 10 puntos para llevar al Congreso: “Para darle pelea al narcotráfico hay que tener las manos limpias, y nosotros las tenemos. Lo que ha pasado en países como México o Colombia demuestra lo que ocurre cuando los narcos se meten en el Estado”.