Canelada, en la recta final de la campaña electoral: “El modelo que propone Sánchez ha demostrado eficiencia”

En la recta final de la campaña electoral, el concejal radical de San Miguel de Tucumán y candidato a diputado por Unidos por Tucumán, José María Canelada, aseguró en LA GACETA que en la provincia “están en discusión dos modelos”: uno que representa el gobernador Osvaldo Jaldo, “que ha generado decadencia y pobreza”, y otro que encarna Roberto Sánchez, “basado en la eficiencia, la honestidad y la austeridad”.
“Queremos mostrarles a los tucumanos que están cansados de vivir mal, sin agua, sin seguridad, con escuelas que se caen, que un Tucumán distinto es posible”, expresó. “El modelo que propone Roberto Sánchez está sintetizado en su gestión en Concepción, que ha resuelto problemas concretos y ha mostrado eficiencia”, agregó.
Canelada cuestionó duramente la gestión provincial de las últimas décadas y responsabilizó a las políticas locales por la pérdida de empresas y empleos: “En 2010 había 9,4 empresas cada mil habitantes. En 2023, ese número cayó a 6,9. Es una caída del 37%, la más profunda de la región. Esto tiene explicación: presión fiscal altísima, falta de infraestructura y ausencia de una verdadera ley de fomento”.
El dirigente radical también enfatizó en la necesidad de “poner en debate el contraste de modelos” y destacó logros concretos de la gestión de Sánchez: “En Concepción, con fondos municipales, garantizó que el 100% de los vecinos tengan agua potable y el 99% conexión a cloacas. Eso es decisión política”.
Por otra parte, Canelada subrayó que la lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes centrales de su espacio. Recordó que firmaron un compromiso de 10 puntos para llevar al Congreso: “Para darle pelea al narcotráfico hay que tener las manos limpias, y nosotros las tenemos. Lo que ha pasado en países como México o Colombia demuestra lo que ocurre cuando los narcos se meten en el Estado”.
El candidato cuestionó también la idea de una polarización entre Jaldo y La Libertad Avanza: “Acá no se elige entre Milei o Jaldo, porque Milei ya es presidente y Jaldo es un candidato testimonial. Se eligen diputados que representen a Tucumán. A nosotros nos avala la conducta de Roberto Sánchez en el Congreso: acompañó las reformas necesarias, pero sin firmar cheques en blanco”.
Finalmente, Canelada sostuvo que Unidos por Tucumán busca representar “una posición responsable, por fuera del juego de la oposición tirapiedras y del seguidismo ciego a Buenos Aires”. Y concluyó: “El único jefe que tendremos en el Congreso será el pueblo de Tucumán”.