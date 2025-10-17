Hubo acuerdo y se aplaza la entrega de la Terminal de Ómnibus

El Poder Ejecutivo (PE) y la empresa concesionaria de la Terminal de Ómnibus firmaron un convenio que difiere durante seis meses la entrega de las instalaciones. Con esto, en la Casa de Gobierno esperan que se pueda llevar adelante una “transición ordenada” mientras se alista la licitación para adjudicar el próximo contrato.
La firma de la documentación se llevó adelante casi a contrarreloj, dado que el vínculo entre el Superior Gobierno de la Provincia y la firma “Terminal del Tucumán SA” caduca el lunes 27, luego de unas tres décadas de relación. Todo esto, con dos demandas millonarias de la empresa contra el Estado por daños y perjuicios, y con un centenar de empleados en alerta ante la posibilidad de perder su puesto de trabajo.
El convenio, cuya rúbrica fue supervisada por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Acevedo, alivió en parte este escenario, y de hecho la intención de la actual concesionaria es tratar de pujar por continuar con la explotación de las instalaciones por un nuevo período.
Por lo pronto, la relación se mantendrá hasta que finalice el primer trimestre de 2026, tal como quedó establecido en el texto firmado por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Marcelo Nazur; y por el apoderado de “Terminal del Tucumán SA”, Ariel Spector.
El punto 1° del acta alude al contrato de concesión fijada mediante el decreto 903/3 (SO), que data de abril de 1990; y al acuerdo de concesión del 27 de abril de ese año (modificado y complementado dos días después). Mediante aquellas disposiciones, el PE había otorgado en concesión a la empresa “la Estación Terminal de Ómnibus de Corta, Media y Larga distancia por el plazo de 30 años.
El segundo apartado agrega que, “a los fines de un proceso ordenado de transición y para asegurar la continuidad de los servicios que se prestan en el inmueble”, el concesionario acepta diferir la entrega de las instalaciones hasta el día 27 de abril de 2026, plazo durante el cual se sostendrán los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de 1990.
El siguiente punto establece que la empresa “renuncia a reclamar cualquier suma originada en el Ingreso Mínimo Garantizado” a partir de la rúbrica de estos instrumentos.
En la Casa de Gobierno, las partes destacaron el entendimiento para esta etapa.
La transición
Acevedo explicó que, con el diferimiento del plazo de concesión por otros seis meses, se “ordena el proceso” de transición y se da “tranquilidad, no sólo al futuro concesionario, sino también al personal, que venía con cierta incertidumbre”.
Marcó luego que los pliegos para la licitación podrían estar listos hacia fin de noviembre. Y remarcó que el objetivo es convocar a una nueva concesión que contemple obras de modernización, mejoras en accesibilidad, una inversión mínima y un plazo de entre 15 y 20 años. “Con el gobernador Osvaldo Jaldo, en uso de licencia, ya se había hablado de esto. Queremos una transición clara y una terminal modernizada para los próximos años”, dijo Acevedo, que estuvo acompañado por Nazur y por la fiscal de Estado Gilda Pedicone, entre otros funcionarios provinciales. El ministro de Obras Públicas, en ese sentido, reiteró la intención de “llevar tranquilidad a los más de 100 trabajadores, que seguirán en sus puestos”.
Spector, a su turno, indicó a la prensa que se continuará operando la terminal “como venimos haciéndolo hace 30 años”. “Estamos conformes, se trabajó muy bien con la Provincia. Es un servicio complejo, con 100 personas trabajando, y creemos que esta fue la mejor solución mientras se define el futuro de la concesión”, añadió. Y ratificó el interés de la empresa por pujar en la próxima licitación.