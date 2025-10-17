Hubo acuerdo y se aplaza la entrega de la Terminal de Ómnibus

Marcó luego que los pliegos para la licitación podrían estar listos hacia fin de noviembre. Y remarcó que el objetivo es convocar a una nueva concesión que contemple obras de modernización, mejoras en accesibilidad, una inversión mínima y un plazo de entre 15 y 20 años. “Con el gobernador Osvaldo Jaldo, en uso de licencia, ya se había hablado de esto. Queremos una transición clara y una terminal modernizada para los próximos años”, dijo Acevedo, que estuvo acompañado por Nazur y por la fiscal de Estado Gilda Pedicone, entre otros funcionarios provinciales. El ministro de Obras Públicas, en ese sentido, reiteró la intención de “llevar tranquilidad a los más de 100 trabajadores, que seguirán en sus puestos”.