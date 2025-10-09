Desde el Ejecutivo aseguran que la provincia no operará la Terminal de Ómnibus: se planifica un proceso de transición

En cuanto a los planes de modernización, Nazur detalló que ya existe un anteproyecto que refuncionalizará todos los espacios de la terminal. Entre las mejoras previstas se encuentran la jerarquización del ingreso, la renovación de luminarias y andenes, la reorganización del acceso peatonal, la sectorización del shopping y del patio de comidas, la incorporación de tecnología, cartelería digital y una oficina de turismo. “La terminal no va a salir de funcionamiento, se harán las obras por etapas y con toda la gente dentro”, aseguró.