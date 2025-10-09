Desde el Ejecutivo aseguran que la provincia no operará la Terminal de Ómnibus: se planifica un proceso de transición

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, salió este jueves a despejar dudas sobre la futura administración de la Terminal de Ómnibus. Ante la prensa, aseguró que la provincia nunca tuvo la intención de operar directamente el lugar.
“Hubo un malentendido. La provincia nunca quiso operar esta terminal de ómnibus. Sí hay algo que no se puede eludir, que es la fecha de finalización de una concesión que ha durado 30 años”, explicó. Recordó, además,que la concesión vence el próximo 27 de octubre.
Nazur aclaró que, más allá de la caducidad del contrato, se planifica un proceso de transición que garantice la continuidad de las operaciones y la seguridad laboral de quienes desarrollan su actividad en la terminal.
“Hay que llevarle tranquilidad a todos los que trabajan dentro de la terminal. El gobierno provincial va a desarrollar un plan pensado en los trabajadores y en toda la actividad económica que hay en el lugar. No van a quedar en la calle como circula en rumores respecto al 27 de octubre”, afirmó.
Sobre lo que ocurrirá después del vencimiento de la concesión, Nazur señaló que la transición podría extenderse varios meses, aunque aclaró que la provincia no asumirá la operación. “Seguramente habrá un tiempo de transición que todavía no hemos determinado. No va a ser corto, eso seguro, pero la provincia no va a operar la terminal y seguirá el concesionario actual al frente de la misma”, dijo.
Para instrumentar administrativamente este proceso, el ministro indicó que el Ejecutivo se reunirá el lunes para definir los detalles del instrumento que permita la transición entre la provincia y la concesión. Aunque no dio un nombre formal, adelantó que se tratará de una prórroga técnica de la concesión actual, que permitirá luego abrir una licitación para que empresas interesadas presenten propuestas.
En cuanto a los planes de modernización, Nazur detalló que ya existe un anteproyecto que refuncionalizará todos los espacios de la terminal. Entre las mejoras previstas se encuentran la jerarquización del ingreso, la renovación de luminarias y andenes, la reorganización del acceso peatonal, la sectorización del shopping y del patio de comidas, la incorporación de tecnología, cartelería digital y una oficina de turismo. “La terminal no va a salir de funcionamiento, se harán las obras por etapas y con toda la gente dentro”, aseguró.
Respecto al personal que trabaja actualmente en la terminal, Nazur explicó que las relaciones laborales corresponden al concesionario privado. “Si bien el gobierno elabora los pliegos, la terminal la opera un privado. La relación laboral de estas personas es con el privado, no con el gobierno. Durante este periodo de transición se estudiarán los pliegos y se armara la licitación que la terminal merece”, afirmó.
Según datos proporcionados por el ministro, la terminal recibe aproximadamente 900.000 personas por mes, lo que subraya la relevancia de un proceso de transición ordenado y planificado para garantizar el funcionamiento continuo y la seguridad laboral de los trabajadores.