Extienden la concesión de la Terminal de Ómnibus hasta abril de 2026

Acevedo estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls y el apoderado de la Terminal, Ariel Spector. Además, estuvieron las escribanas Olga Inés Navarro, a cargo de Registro de Gobierno, y María Josefina Jaeggy Nores, escribana adscripta.