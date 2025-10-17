Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Salud
Wegovy, la droga más famosa contra la obesidad, ya está disponible en Argentina
Especialistas la consideran útil, pero con hábitos saludables. Impacto en la salud cardiovascular.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
BENFICIOS. Los estudios clínicos de la droga entregaron buenos resultados.
Por
Belén Castellano
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Alberto Cormillot
Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional
Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas
Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso
Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro
Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable
Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Más Noticias
Rumbo al balotaje en Bolivia: una elección entre dos candidatos de derecha
Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales
Rige en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina
Hay 13,7 millones de personas en el mundo expuestas al hambre extrema
Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro
Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable
Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más