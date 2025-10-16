Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Detrás del candidato: Raquel Grassino, una vida entre la docencia, los ideales y la creación artística
La postulante de Política Obrera comparte su historia, sus pasiones y la mirada crítica que la llevó a la política.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Raquel Grassino.
Por
Matias Argañaraz
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Raquel Grassino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
Más Noticias
Extienden la concesión de la Terminal de Ómnibus hasta abril de 2026
Patricia Bullrich arengó al Gordo Dan: “Prepárense que después les toca gobernar a ustedes"
Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino
La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”
Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más