Un sencillo hábito matutino que puede cambiar tu día y ayudarte a bajar de peso

Saludo al sol. Empezá con los pies juntos. Estirá los brazos hacia arriba y luego bajá el torso con los brazos extendidos. Tocá el suelo estirando la columna. Desde allí, hacé una plancha apoyando las palmas y llevando las piernas hacia atrás. Los glúteos no deben bajar y la cadera no debe curvarse. La espalda debe estar completamente recta. Luego baja la cadera inclinándote hacia abajo y abriendo el pecho sin sacar las manos del suelo y ubicate nuevamente en la postura del perro boca abajo.