Secciones
SociedadSalud

¿Qué pasa en tu cuerpo si hacés pesas todos los días? Beneficios y riesgos del entrenamiento diario

Se recomienda consultar a un especialista para que analice la rutina antes de lanzarse a levantar cualquier cantidad de peso.

¿Es bueno hacer pesas todos los días? ¿Es bueno hacer pesas todos los días? Mundo Deportivo
Hace 1 Hs

El entrenamiento con pesas tiene una gran cantidad de beneficios, aunque no seguir ciertas indicaciones podría provocar lesiones u otras complicaciones. Generalmente, los ejercicios son sencillos, y se pueden llevar a cabo tanto con pesas o mancuernas, como también sin ningún equipo.

Entre sus principales beneficios, los trabajos con pesas no sólo permitirán ganar masa muscular con el correr del tiempo, sino que también ayudarán a perder peso y a mejorar la densidad de los huesos.

No obstante, se recomienda consultar a un especialista para que analice la rutina antes de lanzarse a levantar cualquier cantidad de peso. Lo mejor es comenzar con un peso leve y luego ir aumentándolo de forma gradual.

En ese sentido, la técnica también cumplirá un papel fundamental para los trabajos con pesas. Tanto la postura como la respiración serán determinantes para que el trabajo cumpla con su objetivo en el mediano y largo plazo.

¿Es bueno hacer pesas todos los días? Los pros y los contra

Si bien existe el mito que para aumentar la masa muscular se necesita realizar actividad física y trabajos con peso la mayoría de los días de la semana, lo cierto es que con apenas dos o tres días de trabajo completo el cuerpo comenzará a sentir los cambios, mostrando pérdida de grasa, aumento de fuerza y tono muscular, entre otras cosas, siempre y cuando también se lo acompañe con una dieta saludable y balanceada.

Con apenas dos o tres días de entrenamientos con pesas se pueden ver resultados Con apenas dos o tres días de entrenamientos con pesas se pueden ver resultados Mundo Deportivo

Cinco consejos a la hora de hacer ejercicios con pesas

Según el sitio especializado en salud Mayo Clinic, estos consejos ayudarán a no cometer los errores frecuentes al entrenar con pesas:

No omitas el calentamiento. Es más probable que los músculos fríos sufran lesiones que los músculos en calor. Antes de levantar pesas, haz un calentamiento de 5 a 10 minutos de caminata a paso ligero u otra actividad aeróbica.

No te apures. Mueve las pesas de manera lenta y controlada. Hacerlo lentamente te ayudará a aislar los músculos que deseas trabajar e impedirá que utilices el impulso para levantar las pesas. Descansa alrededor de un minuto entre ejercicios.

No te exijas demasiado. Para la mayoría de las personas, completar una serie de ejercicios hasta la fatiga suele ser suficiente. Las series adicionales pueden llevar más tiempo y causar lesiones por sobrecarga. No obstante, la cantidad de series que realices puede variar según tus objetivos de ejercicio.

No ignores el dolor. Si un ejercicio te causa dolor, deja de hacerlo. Vuelve a intentar el ejercicio en unos días y prueba a hacerlo con menos peso.

No te olvides del calzado. El calzado que protege los pies y brinda una tracción adecuada puede evitar que te resbales o que te lesiones los pies mientras levantas pesas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caminar con auriculares: el hábito que podría ser perjudicial para tu cuerpo

Caminar con auriculares: el hábito que podría ser perjudicial para tu cuerpo

Lo más popular
Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
1

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
2

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
3

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
4

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
5

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
6

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Más Noticias
Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Comentarios