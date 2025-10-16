¿Qué pasa en tu cuerpo si hacés pesas todos los días? Beneficios y riesgos del entrenamiento diario

¿Es bueno hacer pesas todos los días? Los pros y los contra

Si bien existe el mito que para aumentar la masa muscular se necesita realizar actividad física y trabajos con peso la mayoría de los días de la semana, lo cierto es que con apenas dos o tres días de trabajo completo el cuerpo comenzará a sentir los cambios, mostrando pérdida de grasa, aumento de fuerza y tono muscular, entre otras cosas, siempre y cuando también se lo acompañe con una dieta saludable y balanceada.