Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones del 26 octubre de 2025

Cómo se vota: Boleta Única Papel

El 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra a todos los candidatos en una sola boleta. Los partidos aparecen en columnas verticales y los cargos en filas horizontales; el votante debe marcar con un tilde a su candidato en la casilla correspondiente. La CNE difundió un video tutorial para explicar el procedimiento y facilitar la elección en cada categoría.