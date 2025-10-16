Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones del 26 octubre de 2025

Ante las próximas elecciones en las que democráticamente se definirá la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, el padrón electoral está disponible para la consulta virtual desde el pasado 16 de septiembre. Según dispuso la Cámara Nacional Electoral (CNE), cumpliendo con el cronograma que establece su difusión 40 días antes de la elección general.
Desde la página padron.gob.ar se puede consultar dónde será la sede en la que debe presentarse para votar. Es importante chequear esta información para poder presentar una queja o informar en caso de un error en el listado.
Cómo consultar el padrón electoral virtualmente
Consulta por Internet
1-Realizá la consulta en línea o ingresá al sitio de la Justicia Nacional Electoral.
2-Completá cada casillero del formulario:
-Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
-Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
-Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.
-Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.
-Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará: nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
Consulta por teléfono:
1-Llamá a la línea gratuita 0800-999-7237.
2-Te van a guiar para que indiques: Número de DNI, Género:
-Aguardá unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
Consulta por MiArgentina
1-Ingresá a la aplicación.
2-Hacé clic en la opción Dónde voto.
Vas a ver:
-Nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
-el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
Cómo se vota: Boleta Única Papel
El 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra a todos los candidatos en una sola boleta. Los partidos aparecen en columnas verticales y los cargos en filas horizontales; el votante debe marcar con un tilde a su candidato en la casilla correspondiente. La CNE difundió un video tutorial para explicar el procedimiento y facilitar la elección en cada categoría.