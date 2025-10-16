Elecciones del 26 de octubre: cómo marcar tu voto y evitar errores con la Boleta Única de Papel

Este año, los comicios que renovarán cuatro bancas de diputado nacional por Tucumán estrenarán un sistema de votación totalmente renovado: la Boleta Única de Papel (BUP). Este formato reemplaza a las tradicionales listas partidarias y busca simplificar la experiencia de los votantes.
Cómo funciona la Boleta Única de Papel
La BUP reúne en una sola papeleta a todos los candidatos y listas habilitadas. Cada boleta incluye fotos, nombres y apodos de los dos primeros postulantes de cada espacio político. El orden de presentación se definirá mediante sorteo en cada distrito. El elector deberá marcar su opción directamente en la boleta, con una cruz o una tilde dentro del recuadro correspondiente a la categoría que desea elegir.
Cambios en el lugar de votación
Uno de los cambios más visibles respecto a elecciones anteriores es el fin del tradicional “cuarto oscuro”. Ahora, el aula escolar funcionará como lugar de sufragio, con dos cabinas de cartón por mesa que permiten que dos personas voten al mismo tiempo, respetando el secreto del voto. Las cabinas están diseñadas con medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad del sufragio.
Qué hacer si cometés un error
Si el elector marca la boleta por error o se equivoca de lista, no debe intentar borrar ni tachar nada. La recomendación de la Secretaría Electoral es doblar la boleta y solicitar una nueva a la autoridad de mesa. La boleta original se depositará en un sobre especial destinado a estos casos.
Votar en blanco
El voto en blanco se registra cuando el elector no realiza ninguna marca en los casilleros de la categoría en juego, que en Tucumán será únicamente diputado nacional. La BUP no incluye un espacio específico para marcar en blanco; basta con dejar la papeleta sin señalar ninguna opción.