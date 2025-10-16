Elecciones del 26 de octubre: cómo marcar tu voto y evitar errores con la Boleta Única de Papel

Cómo funciona la Boleta Única de Papel

La BUP reúne en una sola papeleta a todos los candidatos y listas habilitadas. Cada boleta incluye fotos, nombres y apodos de los dos primeros postulantes de cada espacio político. El orden de presentación se definirá mediante sorteo en cada distrito. El elector deberá marcar su opción directamente en la boleta, con una cruz o una tilde dentro del recuadro correspondiente a la categoría que desea elegir.