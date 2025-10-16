Secciones
Cartas de lectores: Boleta Única Papel
Las elecciones del 26 de octubre serán con Boleta Única Papel (BUP). Votar con BUP es simple, ágil y sencillo. Al llegar a la mesa presentas tu DNI (igual que siempre), el presidente te entregará (en lugar del sobre) una BUP en la que aparecen todas las listas participantes de la elección; y te indicará un banco del aula acondicionado como cabina para que nadie vea lo que votas. Irás allí y marcarás la BUP (con la lapicera que te entregará el presidente) la lista que desees votar, lo indicarás con una tilde, una equis o cualquier otro símbolo; ya que es aceptable mientras esté dentro del cuadrado blanco ubicado entre el nombre de la lista y la foto de los candidatos. En el aula donde votarás puede haber más de una cabina, para que sea más rápido y se eviten las filas. Si te equivocas al marcar, lo decís en voz alta al presidente de mesa, después doblas la BUP y se la entregas al presidente para que la coloque en un sobre y te entregue otra boleta. Si marcaste bien la BUP, la doblas como está indicado y la colocas dentro de la urna.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

