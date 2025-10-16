Secciones
Atlético Tucumán y un orgullo internacional: Carlos Fabián Borda Arauz, convocado al Mundial Sub-17 con Bolivia

El joven arquero boliviano, categoría 2009, fue citado por la "Verde” para disputar el Mundial Sub-17.

Borda Arauz firmó su primer contrato en abril de este año.
Hace 3 Hs

Atlético vuelve a celebrar un logro de su cantera. Carlos Fabián Borda Arauz, arquero categoría 2009, fue convocado por la Selección Sub-17 de Bolivia para disputar el Mundial de la categoría, coronando un 2025 inolvidable. El joven guardameta, que en abril firmó su primer contrato profesional con el “Decano”, vivirá ahora una experiencia única representando a su país en la máxima cita juvenil.

El nombre de Borda Arauz comenzó a sonar fuerte luego del Sudamericano Sub-17 disputado en Colombia, donde integró el plantel boliviano que consiguió la histórica clasificación al Mundial. Aquella gesta marcó un antes y un después para el fútbol de su país, y lo posicionó como uno de los proyectos más prometedores de la nueva generación.

En abril, selló su vínculo profesional con el "Decano", siendo una de las grandes promesas de la cantera de Ojo de Agua. La noticia de su convocatoria fue confirmada por las autoridades del club.

El “Decano” tendrá así un representante en la cita mundialista juvenil, un motivo de orgullo para todo el pueblo "decano". Y para Borda Arauz, será la oportunidad de demostrar, con los guantes y la bandera boliviana en el pecho, que su historia recién empieza.

