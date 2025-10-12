Secciones
Deportes

Atlético Tucumán perdió con Instituto 2-0 y extiende la mala racha de visitante

Atlético Tucumán perdió con Instituto 2-0 y extiende la mala racha de visitante Foto de Ariel Carreras/ESPECIAL PARA LA GACETA.

John Córdoba y Gastón Lódico marcaron para "La Gloria" en el Presidente Perón.

Hace 1 Hs
18:37 hs

Final del partido

El "Decano" cayó 2-0 en Córdoba contra Instituto.

18:36 hs

Amarilla en Atlético

90': Maximiliano Villa se ganó la tarjeta amarilla.


18:31 hs

Cuatro minutos de adición

Instituto vence a Atlético 2-0 en Alta Córdoba.

18:28 hs

Doble cambio en Instituto

83': se retiran Alex Luna y Gastón Lódico para los ingresos de Acevedo y Fonseca.

18:24 hs

Gol de Instituto

81': Lódico recibió la pelota sin marca y estira el marcador en Alta Córdoba.

18:22 hs

Cambio en Atlético Tucumán

79': se retira Damián Martínez e ingresa Maximiliano Villa.

18:20 hs

Cambio en Instituto

78': se retira Lucas Rodríguez e ingresa Elías Pereyra.

18:17 hs

Triple cambio en Atlético Tucumán

74': ingresan Franco Nicola, Lautaro Godoy y Carlos Auzqui en lugar de Kevin Ortíz, Kevin López y Ramiro Ruiz Rodríguez.

18:15 hs

Luna y un cabezazo sin fuerza

72': Instituto tuvo una situación de peligro, pero no la resolvió bien.

18:10 hs

Amarilla para Bajamich

68': el delantero bajó a Lódico y se ganó la tarjeta amarilla.

18:09 hs

Cambio en Instituto

66': Se retira Luca Klimowicz para darle su lugar a Ignacio Méndez.

18:08 hs

Tiro de esquina para Atlético

65': Bajamich generó la jugada de balón detenido tras un rebote en la defensa de "La Gloria".

18:04 hs

Cambio en Atlético

60': se retira Nicolás Laméndola e ingresa Mateo Bajamich.

18:02 hs

El "Decano" se aproxima

59': Instituto se quedó y el "Decano" busca la igualdad en Alta Córdoba.

17:49 hs

Los equipos volvieron sin modificaciones

El segundo tiempo comenzó con los mismos protagonistas que habían terminado la primera mitad.

17:47 hs

Comenzó el segundo tiempo en Alta Córdoba

El "Decano" pierde 1 a 0 contra Instituto.

17:32 hs

Final del primer tiempo

El "Decano" pierde 1-0 en Alta Córdoba frente a Instituto.

17:12 hs

Gol de Instituto

25': tras un tiro libre, John Córdoba se elevó en los aires y con un potente cabezazo, pone el 1 a 0 para Instituto.

17:10 hs

Instituto y otra chance

24': Mansilla controló sin problemas un gran remate de John Córdoba.

17:06 hs

¡Se salva Atlético!

19': Stefano Moreyra estrelló su remate en el palo y el duelo sigue 0-0.

17:00 hs

Remate de Sánchez, aunque sin peligro

14': el volante de Atlético probó los reflejos de Manuel Roffo.

16:57 hs

Luna, al margen de la expulsión

11': el volante de Instituto cometió otra falta y se salvó de la tarjeta.

16:54 hs

Amarilla para Luna

8': el volante de Instituto golpeó a Kevin Ortíz y se ganó la primera tarjeta del partido.

16:53 hs

Offside de Atlético

7': Laméndola intentó por izquierda, pero el línea levantó el banderín.

16:52 hs

Posición adelantada para Instituto

5': "La Gloria" busca acercarse al área del "Decano", aunque sin mucha precisión.

16:48 hs

Homenaje a Miguel Ángel Russo

En la previa del partido, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex técnico de Boca Juniors.

Homenaje a Miguel Ángel Russo
16:46 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.

16:32 hs

Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para esta tarde

16:31 hs

Estos son los titulares de Instituto

16:10 hs

"11" confirmado para Atlético Tucumán

Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

16:07 hs

Ambos planteles realizan la entrada en calor

Ambos planteles realizan la entrada en calor
14:50 hs

Todo listo en Córdoba para Instituto-Atlético Tucumán

14:49 hs

Los convocados de "La Gloria"

14:47 hs

Los convocados del "Decano"

11:35 hs

¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

El “Decano” no gana en la cancha de Instituto desde el 1 de marzo de 2011. Aquel día, Cristian “Negro” Chávez marcó un golazo inolvidable para sellar el 1-0 por la B Nacional.

Ver más
11:01 hs

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Desde las 16.45, el “Decano” visita a la “Gloria” en Alta Córdoba por la fecha 12 del Clausura. Será el duelo número 47 entre ambos, en una historia marcada por paridad y fortaleza de local.

Ver más
10:54 hs

¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

El equipo cordobés jugará hoy desde las 16.45 ante el “Decano” en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Clausura.

Ver más
10:27 hs

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

El “Decano” visita a Instituto en Alta Córdoba por una nueva fecha de la Liga Profesional. Mirá el horario, el canal de TV y todos los detalles del encuentro.

Ver más
10:18 hs

¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

¿Cómo sería el 11 de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Para el duelo frente a la "Gloria", Pusineri realizaría dos cambios: uno en la defensa y otro en el ataque.

Ver más

Lo que tenés que saber

Atlético buscará prolongar su buen momento futbolístico cuando visite este domingo a Instituto, en un duelo que promete intensidad y emociones. El encuentro se disputará desde las 16.45 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, correspondiente a una nueva jornada del torneo Clausura.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, la señal exclusiva para abonados del pack fútbol.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, uno de los jueces con mayor presencia en el torneo. En el VAR estará Adrián Franklin, encargado de revisar las jugadas polémicas o situaciones dudosas que puedan influir en el resultado.

Temas Club Atlético Tucumán Instituto Atlético Central CórdobaAtlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

¿Dónde ver en vivo Deportivo Morón-San Martín por el Reducido de la Primera Nacional?

¿Dónde ver en vivo Deportivo Morón-San Martín por el Reducido de la Primera Nacional?

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

¿Cómo sería el 11 de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Comentarios