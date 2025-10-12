Atlético Tucumán perdió con Instituto 2-0 y extiende la mala racha de visitante

Final del partido
El "Decano" cayó 2-0 en Córdoba contra Instituto.
Amarilla en Atlético
90': Maximiliano Villa se ganó la tarjeta amarilla.
Cuatro minutos de adición
Instituto vence a Atlético 2-0 en Alta Córdoba.
Doble cambio en Instituto
83': se retiran Alex Luna y Gastón Lódico para los ingresos de Acevedo y Fonseca.
Gol de Instituto
81': Lódico recibió la pelota sin marca y estira el marcador en Alta Córdoba.
LODICO PUSO EL SEGUNDO DE LA GLORIA El Gato amagó muy bien en el área y la metió contra un palo para el 2 a 0 de Instituto— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lT547hg7hK
Cambio en Atlético Tucumán
79': se retira Damián Martínez e ingresa Maximiliano Villa.
Cambio en Instituto
78': se retira Lucas Rodríguez e ingresa Elías Pereyra.
Triple cambio en Atlético Tucumán
74': ingresan Franco Nicola, Lautaro Godoy y Carlos Auzqui en lugar de Kevin Ortíz, Kevin López y Ramiro Ruiz Rodríguez.
Luna y un cabezazo sin fuerza
72': Instituto tuvo una situación de peligro, pero no la resolvió bien.
Amarilla para Bajamich
68': el delantero bajó a Lódico y se ganó la tarjeta amarilla.
Cambio en Instituto
66': Se retira Luca Klimowicz para darle su lugar a Ignacio Méndez.
Tiro de esquina para Atlético
65': Bajamich generó la jugada de balón detenido tras un rebote en la defensa de "La Gloria".
Cambio en Atlético
60': se retira Nicolás Laméndola e ingresa Mateo Bajamich.
El "Decano" se aproxima
59': Instituto se quedó y el "Decano" busca la igualdad en Alta Córdoba.
Los equipos volvieron sin modificaciones
El segundo tiempo comenzó con los mismos protagonistas que habían terminado la primera mitad.
Comenzó el segundo tiempo en Alta Córdoba
El "Decano" pierde 1 a 0 contra Instituto.
Final del primer tiempo
El "Decano" pierde 1-0 en Alta Córdoba frente a Instituto.
Gol de Instituto
25': tras un tiro libre, John Córdoba se elevó en los aires y con un potente cabezazo, pone el 1 a 0 para Instituto.
CÓRDOBA HIZO FESTEJAR A LA GLORIA Jhon ganó de arriba y con un cabezazo bombeado puso el 1 a 0 de Instituto ante Atlético Tucumán— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/uuMnZ7EsUA
Instituto y otra chance
24': Mansilla controló sin problemas un gran remate de John Córdoba.
¡Se salva Atlético!
19': Stefano Moreyra estrelló su remate en el palo y el duelo sigue 0-0.
EL PALO LE DIJO QUE NO AL PRIMERO DE INSTITUTO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BEgEi8lCxG
Remate de Sánchez, aunque sin peligro
14': el volante de Atlético probó los reflejos de Manuel Roffo.
Luna, al margen de la expulsión
11': el volante de Instituto cometió otra falta y se salvó de la tarjeta.
Amarilla para Luna
8': el volante de Instituto golpeó a Kevin Ortíz y se ganó la primera tarjeta del partido.
Offside de Atlético
7': Laméndola intentó por izquierda, pero el línea levantó el banderín.
Posición adelantada para Instituto
5': "La Gloria" busca acercarse al área del "Decano", aunque sin mucha precisión.
Homenaje a Miguel Ángel Russo
En la previa del partido, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex técnico de Boca Juniors.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.
Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para esta tarde
¡El 11 del Deca para esta tarde!— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 12, 2025
Instituto
#TorneoBetano #Clausura2025
En vivo por TNT Sports
Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/NIIUPNY49Z pic.twitter.com/Anwa1QUSZ2
Estos son los titulares de Instituto
Formación Atlético Tucumán.— Instituto ACC (@InstitutoACC) October 12, 2025
Así formará #Instituto en la fecha 12 del #TorneoBetano - Clausura 2025.
Seguilo en vivo por TNT Sports.
Suscribite a https://t.co/RmawxruOlS#VamosInstituto pic.twitter.com/2TrdDkjCLW
"11" confirmado para Atlético Tucumán
Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.
Ambos planteles realizan la entrada en calor
Todo listo en Córdoba para Instituto-Atlético Tucumán
October 12, 2025
Los convocados de "La Gloria"
- Fecha 12— Instituto ACC (@InstitutoACC) October 11, 2025
Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Atlético Tucumán.
:
- Damián Puebla, Manuel Romero y Jeremías Lázaro continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
- Matías… pic.twitter.com/GqXtDGnp2J
Los convocados del "Decano"
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 11, 2025
| Los convocados por Lucas Pusineri para visitar a Instituto.
12/10
16:45
Estadio Presidente Perón
TNT Sports
Suscribite al Pack Fútbol
https://t.co/NIIUPNY49Z#VamosDecano pic.twitter.com/fA99BuvFDi
