Anmat prohibió un equipo usado para tratamientos estéticos de depilación

El proceso de supervisión inició gracias a un correo electrónico recibido por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Degymps). En el aviso se indicaba la existencia de un equipo de este tipo en la provincia de Chubut. A causa de ello, se hizo una inspección presencial en el local donde se encontraba el equipo.