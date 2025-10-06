Secciones
Anmat prohibió un equipo usado para tratamientos estéticos de depilación

Además, se prohibieron un cabezal perteneciente a este equipo y cuatro productos para tratamientos capilares.

Hace 2 Hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció la prohibición de un equipo utilizado en tratamientos estéticos por ser presuntamente ilegítimo. En orden con la notificación, se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 7353/2025 que detalló el proceso mediante el cual la administración nacional tomó conocimiento de este elemento.

El proceso de supervisión inició gracias a un correo electrónico recibido por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Degymps). En el aviso se indicaba la existencia de un equipo de este tipo en la provincia de Chubut. A causa de ello, se hizo una inspección presencial en el local donde se encontraba el equipo.

¿Qué equipo de depilación definitiva fue prohibido por Anmat?

Según se informó en el Boletín Oficial, en el establecimiento se realizaban tratamientos estéticos faciales y corporales. El  equipo fue reconocido como “Equipo Soprano Ice - Alma - SN S12ICE 0672 – fabricado 04.2015” que a su vez tenía un cabezal identificado como “Alma Lasers Diode 810nm – SN Ice122003424 – fabricado 11.2018”.

La decisión de Anmat de prohibir el producto fue tomada luego de que se solicitara documentación al personal de atención del local. Pero los presentes indicaron que no estaba en su disposición y se comprometieron a buscarla y enviarla por correo a Anmat.

En definitiva, Anmat decidió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional tanto del equipo como del cabezal. “Al desconocerse su origen y funcionamiento, no es posible garantizar su seguridad ni eficacia”, indicó Anmat en un comunicado oficial.

Anmat prohibió cuatro productos para el cabello

Mediante la Disposición 7322/25, Anmat prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de cuatro productos para el cabello. La administración comprobó que no existe ningún producto registrado que coincida con los datos que figuran en el envase de los cosméticos mencionados y que estos pueden contener formol, lo que resulta tóxico para las personas.

Los productos prohibidos son:

Sistema bio molecular S.A.P Fase 1 – marca T’ECNOLISS

Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2 – marca T’ECNOLISS

Sistema bio molecular C.N.A Fase 3 – marca T’ECNOLISS

Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil – marca T’ECNOLISS.

