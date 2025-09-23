“Es imposible garantizar su seguridad”: Anmat prohibió 10 maquillajes y cremas para el rostro

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 6991/2025 en la que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una serie de productos que habitualmente usan las mujeres. La administración reconoció una marca de maquillajes y cremas no registrados que fueron considerados potencialmente peligrosos para el uso humano.
Según la Disposición, los productos declaran contener ácido azelaico y no cuentan con la inscripción sanitaria ante Anmat. El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal corroboró en la base de datos de productos cosméticos y se descubrió que la marca mencionada no estaba inscripta.
¿Qué cremas y maquillajes prohibió Anmat?
Anmat prohibió la comercialización, publicación y publicidad en plataformas de venta online y la distribución en todo el país de 10 productos en total:
- Crema azelaic acid suspension 10% marca THE ORDINARY.
- Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca VIVA DERMO SKIN CARE.
- Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca BLENIE Cosmética Natural.
- Serum facial Azelaic Topical acid marca KISO CARE.
- Crema A-CONTROL Azelaic Acid marca NINE LESS.
- Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca ANUA.
- Crema facial SUPRA AZELAIC ACID marca ZEALSEA.
- Crema booster 10% azelaic acid marca PAULA’S CHOICE.
- Suero azelaic acid 10 AZ marca COS DE BAHA.
- Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca BECHOICEN.
Al desconocerse el origen de los productos y el establecimiento en el que se produjeron, Anmat indicó: “resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia”. Esto implica que no hay pruebas ni procedimientos legales que aseguren que los usuarios de estos productos no tendrán reacciones adversas.
Anmat prohibió filtros de agua de uso domiciliario
En la Disposición 6982/2025, Anmat también prohibió la venta, comercialización, publicidad y distribución de otros productos por no tener la inscripción correspondiente. Se trata de:
- Equipo de filtración tipo bajo mesada con canilla tecla pulsador. Sistema de filtrado y decloración para colocar bajo mesada. Canilla tecla pulsador. Con filtro carbón activado granular marca Viscarb (origen Taiwan)
- Cartuchos de carbón activado en bloque. 1 y 5 μm. LIJING VISCARB CO. LTD. Origen Taiwan
Filtro de carbón activado de coco en línea para reducción de olor y sabor. Marca Clean Pure. Rotulado en inglés. Swun Yuan Enterprises CO, LTD
- Filtro de reducción de sedimentos en línea. Marca Clean Pure. Rotulado en inglés. Origen Taiwan
- Filtro de carbón activado en bloque. Marca Water Saving. 5 μm. El rótulo indica “Apto para red o pozo”
- Filtro de reducción de sedimentos. Marca Clean Pure. Origen Taiwan. Swun Chyan Enterprises CO, LTD; Carcasas plásticas para dispositivos de acondicionamiento de agua de red bajo y sobremesada sin marca.