“Es imposible garantizar su seguridad”: Anmat prohibió 10 maquillajes y cremas para el rostro

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 6991/2025 en la que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una serie de productos que habitualmente usan las mujeres. La administración reconoció una marca de maquillajes y cremas no registrados que fueron considerados potencialmente peligrosos para el uso humano.