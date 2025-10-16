Secciones
Diane Keaton: su familia reveló qué enfermedad causó la muerte de la actriz

Emitieron un comunicado en el que indican el motivo de su inesperado fallecimiento. ¿Cómo fueron los últimos días de la ganadora del Oscar?

Diane Keaton junto a sus dos hijos, Dexter y Duke Diane Keaton junto a sus dos hijos, Dexter y Duke
Hace 1 Hs

La familia de Diane Keaton publicó un comunicado en el que dio a conocer la causa de su fallecimiento y expresó su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas. La ganadora del Oscar murió el sábado pasado, a los 79 años. Los paramédicos acudieron a su domicilio y la trasladaron a un hospital cercano.

La herencia de Diane Keaton causa sorpresa debido a la millonaria cifra: ¿cómo se reparte su fortuna?

La herencia de Diane Keaton causa sorpresa debido a la millonaria cifra: ¿cómo se reparte su fortuna?

En diálogo con la revista People, informaron que la actriz murió el sábado e invitaron a sus seguidores a realizar donaciones en su memoria a un banco de alimentos o a un refugio de animales. “Amaba a sus animales y apoyaba profundamente a las personas sin hogar, por lo que cualquier aporte en su nombre sería un hermoso y sentido homenaje”, señalaron.

La muerte de Diane Keaton: su familia reveló qué enfermedad padecía la actriz

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, expresa el comunicado que despeja las dudas acerca de una muerte que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo hollywoodense.

“Fue tan inesperado, especialmente tratándose de alguien con tanta fuerza y espíritu. En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que decidió mantener todo en privado. Incluso algunos amigos de toda la vida no sabían lo que estaba ocurriendo”, reveló una amiga de Keaton.

Por otro lado, la compositora Carole Bayer Sager, ganadora del Oscar por la canción principal de Arthur, el millonario seductor (Best That You Can Do), y amiga íntima de Diane Keaton, reveló que había perdido mucho peso los últimos días antes de morir. “Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo. Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé atónita por lo mucho que había perdido de peso”, explicó.

Diane Keaton, una vida dedicada al cine

Keaton, nacida en Los Ángeles en 1946, se convirtió en un ícono gracias a su talento, su estilo excéntrico y su inteligencia. Protagonizó clásicos como Annie Hall —por el que ganó el Óscar a Mejor Actriz—, El Padrino, Something’s Gotta Give, Father of the Bride y The First Wives Club.

A lo largo de su vida, Diane Keaton habló abiertamente de haber sobrevivido a dos episodios de cáncer de piel y a un trastorno alimenticio, pero nunca reveló estar luchando contra ninguna otra enfermedad. Aunque nunca se casó, Diane fue madre de dos hijos, Dexter, de 29 años, y Duke, de 25 años, a quienes adoptó después de cumplir 50 años. 

