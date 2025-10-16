Diane Keaton: su familia reveló qué enfermedad causó la muerte de la actriz

Por otro lado, la compositora Carole Bayer Sager, ganadora del Oscar por la canción principal de Arthur, el millonario seductor (Best That You Can Do), y amiga íntima de Diane Keaton, reveló que había perdido mucho peso los últimos días antes de morir. “Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo. Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé atónita por lo mucho que había perdido de peso”, explicó.