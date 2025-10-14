La herencia de Diane Keaton causa sorpresa debido a la millonaria cifra: ¿cómo se reparte su fortuna?

La sorpresiva muerte de Diane Keaton, el sábado 11 de octubre, conmocionó a la industria de Hollywood. La actriz, ganadora del Oscar, falleció a los 79 años, dejando a sus herederos un patrimonio considerable. Se conoció que el valor total de su patrimonio y las personas se preguntaron cómo logró conservar tan bien su fortuna
El dinero de Keaton deriva de su exitosa carrera en la actuación, pues protagonizó filmes como la trilogía de El padrino y El club de las divorciadas. Sin embargo, la estrella también se destacó como una experta inversora en el mercado inmobiliario, donde demostró ser una restauradora de viviendas históricas. La artista desarrolló un olfato agudo al momento de comprar, remodelar y vender estas propiedades.
Diane Keaton: además de actriz, un gran olfato para las inversiones inmobiliarias
Diane Keaton mostró un aprecio profundo por varios estilos arquitectónicos, en especial el neocolonial y el colonial español de mediados del siglo XX. La artista era una restauradora dedicada, especializándose en transformar casas antiguas. Se conoció que el valor total de sus activos ascendía a un patrimonio neto de 100 millones de dólares, según los análisis de diversas fuentes especializadas.
Una de sus transacciones célebres ocurrió en 2007, cuando adquirió una mansión centenaria por 8,1 millones de dólares. Tres años después, tras una remodelación completa, vendió la propiedad al productor de American Horror Story, Ryan Murphy, por 10 millones de dólares.
Otro movimiento notable sucedió en 2002, momento en que compró una residencia en Bel Air por un monto que no se reveló. Tras las renovaciones, la estrella de Annie Hall vendió el inmueble en 2005 a un ejecutivo del sector tecnológico por 16,5 millones de dólares.
¿Quiénes son los herederos de la fortuna de Diane Keaton?
El patrimonio de 100 millones de dólares que Diane Keaton dejó se entregará a sus dos hijos, Dexter y Duke. Ella formó su familia como madre soltera, adoptando a Dexter en 1996 y a Duke en 2001. La actriz se mantuvo siempre muy orgullosa de los caminos que sus hijos escogieron en la vida.
El deterioro de la salud de Keaton fue muy repentino e inesperado para todos quienes la querían. Durante sus últimos meses, la actriz eligió mantenerse rodeada solo por su círculo familiar más cercano, conservando total intimidad. En marzo de 2025, Diane Keaton puso a la venta la mansión de sus sueños en Los Ángeles por 29 millones de dólares, una decisión que, vista a la distancia, pudo ser una señal de su deterioro.