Secciones
EspectáculosFamosos

La herencia de Diane Keaton causa sorpresa debido a la millonaria cifra: ¿cómo se reparte su fortuna?

La actriz, ganadora del Oscar, falleció a los 79 años, dejando a sus herederos un patrimonio considerable.

La herencia de Diane Keaton causa sorpresa debido a la millonaria cifra: ¿cómo se reparte su fortuna?
Hace 2 Hs

La sorpresiva muerte de Diane Keaton, el sábado 11 de octubre, conmocionó a la industria de Hollywood. La actriz, ganadora del Oscar, falleció a los 79 años, dejando a sus herederos un patrimonio considerable. Se conoció que el valor total de su patrimonio y las personas se preguntaron cómo logró conservar tan bien su fortuna

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

El dinero de Keaton deriva de su exitosa carrera en la actuación, pues protagonizó filmes como la trilogía de El padrino y El club de las divorciadas. Sin embargo, la estrella también se destacó como una experta inversora en el mercado inmobiliario, donde demostró ser una restauradora de viviendas históricas. La artista desarrolló un olfato agudo al momento de comprar, remodelar y vender estas propiedades.

Diane Keaton: además de actriz, un gran olfato para las inversiones inmobiliarias

Diane Keaton mostró un aprecio profundo por varios estilos arquitectónicos, en especial el neocolonial y el colonial español de mediados del siglo XX. La artista era una restauradora dedicada, especializándose en transformar casas antiguas. Se conoció que el valor total de sus activos ascendía a un patrimonio neto de 100 millones de dólares, según los análisis de diversas fuentes especializadas.

Una de sus transacciones célebres ocurrió en 2007, cuando adquirió una mansión centenaria por 8,1 millones de dólares. Tres años después, tras una remodelación completa, vendió la propiedad al productor de American Horror Story, Ryan Murphy, por 10 millones de dólares.

Otro movimiento notable sucedió en 2002, momento en que compró una residencia en Bel Air por un monto que no se reveló. Tras las renovaciones, la estrella de Annie Hall vendió el inmueble en 2005 a un ejecutivo del sector tecnológico por 16,5 millones de dólares.

¿Quiénes son los herederos de la fortuna de Diane Keaton?

El patrimonio de 100 millones de dólares que Diane Keaton dejó se entregará a sus dos hijos, Dexter y Duke. Ella formó su familia como madre soltera, adoptando a Dexter en 1996 y a Duke en 2001. La actriz se mantuvo siempre muy orgullosa de los caminos que sus hijos escogieron en la vida.

El deterioro de la salud de Keaton fue muy repentino e inesperado para todos quienes la querían. Durante sus últimos meses, la actriz eligió mantenerse rodeada solo por su círculo familiar más cercano, conservando total intimidad. En marzo de 2025, Diane Keaton puso a la venta la mansión de sus sueños en Los Ángeles por 29 millones de dólares, una decisión que, vista a la distancia, pudo ser una señal de su deterioro.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿De qué murió Diane Keaton? Se conocieron detalles sobre el fallecimiento de la actriz

¿De qué murió Diane Keaton? Se conocieron detalles sobre el fallecimiento de la actriz

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Murió Diane Keaton, la inolvidable actriz de El Padrino y ganadora del Oscar

Murió Diane Keaton, la inolvidable actriz de El Padrino y ganadora del Oscar

La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

Las estrellas de Hollywood despiden a Diane Keaton en las redes: Era completamente única

Las estrellas de Hollywood despiden a Diane Keaton en las redes: "Era completamente única"

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios