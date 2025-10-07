La hija de Robin Williams pidió de que no recreen la imagen del actor con inteligencia artificial

La preocupación por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito del entretenimiento suma una nueva voz notable. Zelda Williams, hija del legendario comediante Robin Williams, exigió públicamente un cese inmediato a la circulación de recreaciones digitales de su padre. Mediante su cuenta de Instagram, la cineasta pidió a sus seguidores dejar de compartir videos e imágenes generados con esta tecnología. La hija del actor declaró que esas imitaciones resultan perturbadoras y no representan lo que su progenitor querría.