La muerte de Liam Payne: dos imputados irán a juicio

La Justicia resolvió elevar a juicio la causa por la muerte del cantante británico Liam Payne, ocurrida el pasado 16 de octubre de 2024 en el hotel Casa Sur del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Están imputados Braian Nahuel Paiz, camarero, y Ezequiel Pereyra, ex empleado del hotel, ambos acusados de haberle suministrado cocaína al ex integrante de One Direction en los días previos a su fallecimiento.