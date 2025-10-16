Victoria’s Secret Fashion Show 2025: los cinco momentos más icónicos de la noche

La modelo Valentina Castro deslumbró al desfilar, llevando el nombre de Colombia a este prestigioso evento global. Originaria de Tumaco, la joven afrodescendiente forjó historia al transformarse en la primera colombiana oficial en pisar la pasarela del Fashion Show. Ella se presentó en la línea Pink portando un conjunto de jogger rosa palo, hoodie monocromático, gorra y sus trenzas distintivas. Su presencia simboliza un gran avance para la representación de las mujeres de su país y región en la industria internacional de la moda.