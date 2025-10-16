Secciones
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: los cinco momentos más icónicos de la noche

La icónica marca de lencería presentó una pasarela renovada en 2025, con todo su glamour característico.

Hace 1 Hs

El mundo de la moda se iluminó con el regreso de uno de sus espectáculos más aclamados, el Victoria’s Secret Fashion Show. La icónica marca de lencería presentó una pasarela renovada en 2025, con todo su glamour característico. El evento, celebrado el miércoles 15 de octubre en la ciudad de Nueva York, buscó no solo recuperar su anterior esplendor, sino también reinventarse, promoviendo propuestas de moda más inclusivas.

Esta edición especial destacó por integrar nuevos rostros y talentos, poniendo especial énfasis en la representación global. Un aspecto fundamental fue la notoria participación de talentos colombianos. La noche se configuró como un momento histórico debido al debut de la modelo Valentina Castro y a la enérgica presentación de la artista Karol G, asegurando así que el evento tuviese un poderoso acento latino.

Los cinco momentos clave del Victoria’s Secret Fashion Show

El debut de Valentina Castro

La modelo Valentina Castro deslumbró al desfilar, llevando el nombre de Colombia a este prestigioso evento global. Originaria de Tumaco, la joven afrodescendiente forjó historia al transformarse en la primera colombiana oficial en pisar la pasarela del Fashion Show. Ella se presentó en la línea Pink portando un conjunto de jogger rosa palo, hoodie monocromático, gorra y sus trenzas distintivas. Su presencia simboliza un gran avance para la representación de las mujeres de su país y región en la industria internacional de la moda.

Karol G, un ángel latino

El público asistente se emocionó intensamente cuando Karol G apareció luciendo alas sobre el escenario principal. La artista, conocida como "La Bichota," se convirtió rápidamente en una verdadera "ángel latina" durante el espectáculo de 2025. 

Su performance fusionó sensualidad, orgullo colombiano y mucho poder en una de las apariciones estelares de toda la jornada. La cantante paisa cautivó a los espectadores, siendo su presencia uno de los instantes más conversados de la velada.

La inconfundible energía de Missy Elliott

El ambiente musical cambió radicalmente con la irrupción de Missy Elliott, quien incendió la tarima con su estilo inconfundible. Su poderosa puesta en escena constituyó uno de los puntos más explosivos que ofreció la noche de moda. 

La artista mezcló hábilmente hip-hop y actitud al máximo nivel, cautivando a todos los presentes con su ritmo. Aquella presentación demostró la fuerte unión entre la pasarela y la cultura urbana moderna.

El fenómeno coreano, Twice

El espectáculo presentó una sección dinámica a cargo del grupo de K-pop Twice, reconocido internacionalmente. Las integrantes encendieron el show con una energía vibrante, coreografías perfectas y un poderoso mensaje sobre la confianza femenina. Su acto integró moda, melodía y color, consolidándose como otro de los momentos de gran impacto de la celebración. Este performance enfatizó la apuesta del desfile por alcanzar una audiencia global y diversa.

Ivonny Bonita, sincronía latina

Karol G volvió a aparecer en el escenario, asegurando el toque latino más candente de toda la velada. La intérprete ejecutó su popular éxito Ivonny Bonita. Ella acompañó a las modelos mientras recorrían la pasarela llenas de brillo, seguridad y empoderamiento femenino. Esta conjunción musical y fashion se desarrolló en perfecta sincronía, siendo una de las secuencias más sensuales del desfile.

