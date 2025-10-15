Los fans, los mejores detectives: ¿Rosalía está dejando mensajes ocultos en sus redes?

Su actividad en Instagram también despertó especulaciones. Rosalía reemplazó su foto de perfil por una imagen que muestra el destello de una estrella o una explosión de luz, lo que reforzó la teoría de que su nuevo trabajo explorará la dualidad entre lo espiritual y lo terrenal. Este cambio visual fue interpretado por sus seguidores como una pista directa sobre el concepto del sucesor de Motomami.