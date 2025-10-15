Secciones
Los fans, los mejores detectives: ¿Rosalía está dejando mensajes ocultos en sus redes?

El último de estos es el menos disimulado, en donde revolucionó las redes, especialmente de los músicos.

Hace 1 Hs

Todavía no hay una fecha ni un título oficial para el próximo álbum que la artista Rosalía, pero los rumores de internet creen que ella está enviando mensajes encriptados y adelantando información. El último de estos es el menos disimulado, en donde revolucionó las redes, especialmente de los músicos, debido a que posteó una partitura, que adelanta, al menos, un lanzamiento.

El regreso de Rosalía parece estar cada vez más cerca. Todo indica que la artista catalana se encuentra ultimando los detalles. Desde hace semanas, sus seguidores rastrean las pistas que ella misma dejó en redes sociales, entre ellas publicaciones enigmáticas que encendió la curiosidad en internet.

El rastro de pistas que Rosalía va dejando en internet: ¿hay nuevo álbum?

La partitura: el punto de partida

Todo comenzó con una historia en la cuenta de Instagram de Rosalía, donde compartió un enlace a su perfil de Substack. Allí publicó una partitura escrita a mano titulada “Berghain”, en alusión al icónico club berlinés de música electrónica. En pocas horas, sus seguidores comenzaron a descifrar las notas y a subir sus propias interpretaciones en piano, guitarra, violín e incluso acordeón.

Mensajes críticos y el cierre de la cuenta

Hace algunos días, Rosalía publicó en X un mensaje que muchos interpretaron como el posible título de su nuevo disco: “LUX=LOVE”. A esa publicación le siguieron varios retuits de antiguos mensajes suyos sobre la luz, la fe y la divinidad, temas constantes en su carrera. Poco después, y sin ofrecer explicaciones, decidió cerrar su cuenta, lo que incrementó el misterio en torno a su regreso.

Cambios en el perfil de Instagram

Su actividad en Instagram también despertó especulaciones. Rosalía reemplazó su foto de perfil por una imagen que muestra el destello de una estrella o una explosión de luz, lo que reforzó la teoría de que su nuevo trabajo explorará la dualidad entre lo espiritual y lo terrenal. Este cambio visual fue interpretado por sus seguidores como una pista directa sobre el concepto del sucesor de Motomami.

Carteles en España

En las últimas horas, varios usuarios en redes comenzaron a difundir fotos de carteles aparecidos en distintas ciudades de España, donde se ve el rostro de la cantante acompañado de fragmentos de partituras similares a la de “Berghain”. Muchos interpretan esta acción como parte de una estrategia de promoción previa al lanzamiento de su nuevo sencillo. Todo indica que el anuncio oficial del esperado regreso de Rosalía podría ser inminente.

