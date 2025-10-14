Antonela Roccuzzo sorprendió con sus últimos looks: moda relajada, elegante y versátil

Los últimos looks de Antonela Roccuzzo

En las últimas semanas, Antonela ha dado cátedra de moda en todas sus facetas. Como cara de Adidas, posó para la campaña de la cápsula Soft Lux, con un estilo relajado, minimalista y versátil. En la sesión de fotos, modeló prendas que destacan por tejidos suaves, siluetas envolventes y diseños pensados para el movimiento, presentadas en conjuntos monocromáticos en tonos vibrantes como el Blue Fusion, además de shorts de cintura alta y buzos ligeros en tonos beige.