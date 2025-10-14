Antonela Roccuzzo sorprendió con sus últimos looks: moda relajada, elegante y versátil

Antonela Roccuzzo volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales con una elección fashionista que combina comodidad y estilo. Madame Messi compartió una serie de imágenes bajando de un motorhome, sonriente y con un outfit perfecto para el día.
La influencer lució un crop top de algodón con rayas horizontales en rojo, blanco y azul marino, con breteles finos y ribetes en contraste. Lo combinó con pantalones cargo oversized en denim negro, de tiro medio y bolsillos laterales, una de las tendencias más fuertes del año. Como calzado, eligió zapatillas deportivas azules con suela de goma, reforzando un estilo cómodo y canchero.
Los accesorios también fueron protagonistas: anteojos de sol vintage con marco metálico fino y aros argolla de plata, mientras que su pelo suelto con ondas suaves y raya al medio completó la naturalidad del conjunto. En sus manos, se destacaban unas uñas largas pintadas en tono nude, sumando un detalle sofisticado al look casual.
Los últimos looks de Antonela Roccuzzo
En las últimas semanas, Antonela ha dado cátedra de moda en todas sus facetas. Como cara de Adidas, posó para la campaña de la cápsula Soft Lux, con un estilo relajado, minimalista y versátil. En la sesión de fotos, modeló prendas que destacan por tejidos suaves, siluetas envolventes y diseños pensados para el movimiento, presentadas en conjuntos monocromáticos en tonos vibrantes como el Blue Fusion, además de shorts de cintura alta y buzos ligeros en tonos beige.
Por otro lado, la influencer y Lionel Messi asistieron recientemente a un partido del Inter de Miami. Antonela eligió un traje símil denim azul oscuro, compuesto por chaleco y pantalón de tiro alto a juego, que combinó con una minicartera negra de cuero entrelazada y zapatos altos de punta abierta.
En el posteo de Instagram, Antonela incluyó además una imagen de Lionel Messi en la tribuna, luciendo una camisa de mangas cortas marrón chocolate, el color destacado de 2025, con forro interior a rayas visible en cuello y mangas.