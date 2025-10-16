Una jornada que invita a moverse y a comer saludable

Vallejo Trejo también remarcó que la alimentación debe ajustarse a cada etapa de la vida. “En el adulto mayor, por ejemplo, se tiende a perder masa muscular, por lo que se recomiendan dietas ligeramente hiperproteicas y entrenamientos que trabajen la fuerza. Esto no sólo preserva la masa muscular, sino que mejora la capacidad para realizar actividades cotidianas”, detalla. En ese sentido, destacó el auge del ejercicio en la tercera edad y la necesidad de naturalizarlo: “el camino es que no sea una novedad ver a una persona de 60 años corriendo una maratón, sino algo habitual. Esa es la nueva longevidad”.