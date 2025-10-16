Una jornada que invita a moverse y a comer saludable

Un plan de alimentación armónico, completo y balanceado en todos sus nutrientes es fundamental para poder practicar cualquier actividad física. El problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Para aclarar estos temas, hoy se realizará en el Complejo Belgrano la Primera Jornada de Alimentación, Deporte y Salud. El encuentro -abierto a todo el público- reunirá a profesionales de distintas áreas para promover una vida más activa y consciente.
La actividad comenzará a las 8. Se trata de una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Deportes de la provincia. “Esta jornada integrará temas de alimentación, medicina del deporte y programas de salud, con la participación de adultos mayores, deportistas adaptados, estudiantes, profesores de educación física y equipos de salud de toda la provincia”, explicó el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya. “Estas acciones buscan acercar la salud y el deporte a toda la comunidad tucumana”, apuntó.
Nutrición y deporte, siempre unidos
La licenciada en Nutrición, Lucía Vallejo Trejo, una de las expositoras, destacó la importancia de una alimentación equilibrada para optimizar el rendimiento físico, prevenir lesiones y favorecer un envejecimiento activo. “La nutrición y el deporte siempre van unidos, porque son responsables de que nuestro sistema funcione correctamente”, explicó. Una dieta equilibrada, orientada al tipo de actividad que se realiza, no sólo mejora el rendimiento, sino que también ayuda a mantener la masa muscular, reducir la grasa corporal y prevenir lesiones musculares y articulares, explicó.
Vallejo Trejo también remarcó que la alimentación debe ajustarse a cada etapa de la vida. “En el adulto mayor, por ejemplo, se tiende a perder masa muscular, por lo que se recomiendan dietas ligeramente hiperproteicas y entrenamientos que trabajen la fuerza. Esto no sólo preserva la masa muscular, sino que mejora la capacidad para realizar actividades cotidianas”, detalla. En ese sentido, destacó el auge del ejercicio en la tercera edad y la necesidad de naturalizarlo: “el camino es que no sea una novedad ver a una persona de 60 años corriendo una maratón, sino algo habitual. Esa es la nueva longevidad”.
Respecto al rendimiento deportivo, la profesional afirma que depende en gran parte de la nutrición: “es el combustible que le damos al organismo para que pueda rendir plenamente. Una dieta pobre en nutrientes puede hacer caer el rendimiento, mientras que un plan personalizado mejora la performance”. Además, recuerda que el descanso adecuado -al menos ocho horas diarias- es tan importante como la alimentación.
Vallejo Trejo explicó que existen distintos momentos nutricionales relacionados con la práctica deportiva: antes, durante y después del ejercicio. En la previa, se busca aumentar las reservas de glucógeno mediante una dieta rica en hidratos de carbono, evitando probar alimentos nuevos para prevenir molestias digestivas.
Durante la actividad, sobre todo si es prolongada, se deben cuidar la hidratación y el equilibrio de electrolitos con bebidas isotónicas o geles de rápida absorción. Después, el objetivo es la recuperación muscular, combinando hidratos de carbono con proteínas.
Por último, la especialista advirtió sobre los mitos en torno a los suplementos alimentarios: “deben ser indicados por un profesional, porque su función es suplementar lo que la dieta no cubre. Hoy se usan como base de la alimentación, y eso no siempre es adecuado. Primero hay que construir un plan variado y equilibrado; recién después evaluar si es necesario sumar una proteína, creatina o alguna fórmula especial”.
La jornada de hoy busca precisamente eso: difundir conocimientos y herramientas para integrar la buena alimentación y el ejercicio en la vida cotidiana, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar en todas las etapas.