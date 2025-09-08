Boleto gratuito para jubilados: extienden hasta hoy la entrega en el Complejo Belgrano

Políticas de inclusión

El ministro Nazur destacó que esta medida forma parte de las políticas de inclusión que el Gobierno de Tucumán viene llevando adelante. “Cada boleto que llega a manos de un jubilado es un compromiso cumplido con quienes trabajaron toda su vida. Este programa refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de acompañar a los sectores más sensibles de la sociedad y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a cada rincón de la provincia”, dijo.