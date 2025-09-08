Boleto gratuito para jubilados: extienden hasta hoy la entrega en el Complejo Belgrano

“La entrega del Boleto Gratuito para Jubilados se extenderá hasta hoy en el Complejo Belgrano, según informó el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público que encabeza Marcelo Nazur. El operativo comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 13 horas, para que los jubilados que no pudieron asistir la semana pasada puedan retirar sus boletos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre.
El beneficio, coordinado por la Secretaría de Transporte de la Provincia, a cargo de Vicente Nicastro, permite a miles de jubilados tucumanos acceder de manera gratuita al transporte público, aliviando sus gastos cotidianos y garantizando su movilidad para actividades esenciales como la atención médica, la recreación y los trámites personales.
Políticas de inclusión
El ministro Nazur destacó que esta medida forma parte de las políticas de inclusión que el Gobierno de Tucumán viene llevando adelante. “Cada boleto que llega a manos de un jubilado es un compromiso cumplido con quienes trabajaron toda su vida. Este programa refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de acompañar a los sectores más sensibles de la sociedad y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a cada rincón de la provincia”, dijo.
Con esta extensión, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con los adultos mayores, asegurando igualdad de oportunidades y un acceso más justo al transporte público en todo Tucumán.
Nicastro informó que el operativo alcanzó a 91.000 beneficiarios en toda la provincia. De ellos, alrededor de 36.000 -el 40% del total- se concentraron en la capital, mientras que el resto se entregó en municipios y comunas del interior. Consultado sobre la posibilidad de nuevas inscripciones, el titular de Transporte señaló que por el momento no estaban habilitadas.