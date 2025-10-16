Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales

El martes, Trump afirmó que si Hamas no se desarma en “un plazo razonable”, “los desarmaremos nosotros”. No especificó cuándo espera que el grupo entregue sus armas. Sus comentarios se produjeron mientras circulaban imágenes que mostraban una ejecución pública y otras demostraciones de fuerza que combatientes de Hamas han estado llevando a cabo en Gaza desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos.