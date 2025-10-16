Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales

WASHINGTON, Estados Unidos.- Días después de la firma del acuerdo para un alto el fuego enla Franja de Gaza, entre Hamas e Israel, después de dos años de guerra, una sangrienta lucha interna se desata ahora por el control del enclave.
El presidente de Estados Unidos, personaje central en la gestión del acuerdo, Donald Trump, ha amenazado con desarmar “violentamente” a Hamas en medio de las acciones del grupo contra quienes denominó “colaboradores” para reafirmar el control sobre la Franja de Gaza.
El martes, Trump afirmó que si Hamas no se desarma en “un plazo razonable”, “los desarmaremos nosotros”. No especificó cuándo espera que el grupo entregue sus armas. Sus comentarios se produjeron mientras circulaban imágenes que mostraban una ejecución pública y otras demostraciones de fuerza que combatientes de Hamas han estado llevando a cabo en Gaza desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos.
Las tensiones entre Hamas y los grupos contra los que ahora combate se remontan a antes de la guerra. Israel admite que ha suministrado armas a otros grupos armados en la Franja.
Algunos, como el clan Dughmush, han estado involucrados históricamente en el contrabando a través de la frontera de la Franja con Israel.
Enfrentamientos recientes entre Dughmush y Hamas dejaron más de 50 muertos, incluidos 12 miembros de Hamas.
Una unidad de seguridad interna de Hamas se comprometió recientemente a “erradicar bandas y milicias” a las que acusó de cooperar “con el enemigo”. Un video publicado el lunes mostró a combatientes de Hamas ejecutando a un grupo de ocho hombres.
“Creo que Hamas ha estado intentando movilizar sus fuerzas, utilizando las del Ministerio del Interior, para afirmar y consolidar su control”, dijo a la cadena BBC Fawaz Gerges, profesor de Relaciones Internacionales en la London School of Economics.
“En las zonas bajo su control, Hamas podrá destruir a los otros clanes, bandas, saqueadores y milicias porque sus fuerzas son más experimentadas, más hábiles y más decididas”, añadió.
Los bombardeos israelíes de Gaza y la pérdida de control del poder por parte de Hamas han permitido que algunos clanes se fortalezcan, según los analistas.
“El colapso de otras instituciones sociales ha aumentado el atractivo del clan, que puede servir como red social para sus miembros”, declaró Yaniv Voller, profesor titular de Política de Medio Oriente en la Universidad de Kent, en una entrevista con BBC.
“Se ha informado de que algunos de los clanes han recibido armas y otro tipo de apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para actuar como intermediarios contra Hamas”, añadió.
El acuerdo que se selló el fin de semana con el auspicio de Trump aún deja dudas acerca de si resolverá uno de los conflictos más complejos del mundo.
Trump dijo de forma vaga que “decidirá lo que crea correcto” para el futuro de los palestinos. “Muchos prefieren la solución de un solo Estado, otros la de dos Estados. Veremos”, dijo Trump.
Con tropiezos, sigue el intercambio de rehenes
El ejército israelí indicó que el cuarto cadáver entregado el martes por el movimiento islamista palestino Hamas no corresponde al de ninguno de los rehenes de Gaza.
“Una vez concluidos los exámenes del instituto forense nacional”, la conclusión es que el cuarto cuerpo entregado por Hamas a Israel no corresponde a ninguno de los rehenes israelíes, indicó el ejército.
“Hamas tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, advirtió el ejército israelí.
En virtud del acuerdo de canje concluido entre Israel y Hamas como parte de la tregua auspiciada por Estados Unidos, el movimiento islamista se comprometió a entregar a todos los rehenes que se encontraban aún en la Franja de Gaza.
Hamas liberó el lunes a los 20 últimos rehenes que seguían con vida tras su secuestro el 7 de octubre de 2023 y devolvió ocho de los 28 cadáveres previstos.
Las familias de los rehenes indicaron previamente que tres de los cuatro cadáveres entregados la noche del martes habían sido identificados. Se trata de Uriel Baruj, Eitan Levy y Tamir Nimrodi.
Previo a estos cuatro fallecidos, Hamas había entregado el lunes los cuatro primeros cadáveres.
Ayer, Israel devolvió a Gaza los restos de 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas.
En virtud del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamas le devuelva.
El lunes, Hamas entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, tal como dijo el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.
El acuerdo también permitió el regreso a casa de los últimos 20 rehenes vivos que seguían cautivos en Gaza, a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, así como el cese de los combates y los bombardeos.
Los restos de otros 20 rehenes aún permanecen siguen en Gaza, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está sometido a presiones internas para que vincule el ingreso de ayuda humanitaria a la franja a la devolución de los cuerpos.
Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, de extrema derecha, amenazó con cortar los suministros a Gaza si Hamas no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio palestino.