Hamas entregó otros dos cuerpos de rehenes israelíes y aseguró que no pudo localizar al resto

El Ejército israelí confirmó este miércoles que el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió los cuerpos de otros dos rehenes israelíes fallecidos en Gaza para ser devueltos a Israel. La entrega, realizada por Hamas, se produjo en medio de un tenso clima diplomático y militar, y coincide con un nuevo comunicado del brazo armado del grupo islamista.
Las brigadas de Al Qasam, brazo militar de Hamas, afirmaron que ya entregaron “todos los cuerpos que pudieron alcanzar” de los rehenes muertos en la Franja de Gaza. En un comunicado, señalaron que “se requieren esfuerzos y equipos especiales para buscar y recuperar” los restos que aún no han sido localizados. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”, añadieron.
Con esta nueva entrega, Hamas ha devuelto hasta el momento los cuerpos de nueve rehenes fallecidos. Además, el martes había sido remitido otro cadáver que finalmente no fue reconocido como perteneciente a un cautivo israelí. Según los registros del Ejército de Israel, aún quedarían 19 secuestrados fallecidos durante los dos años de guerra que lleva el conflicto, cuyos cuerpos siguen en el enclave palestino.
El lunes, en el marco del acuerdo de cese del fuego mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, Hamas liberó a 20 rehenes vivos. Con ello, el grupo asegura haber cumplido con lo pactado en la tregua: liberar a todos los cautivos con vida y entregar los cuerpos que pudo localizar.
Sin embargo, el reconocimiento de que no puede recuperar los restos de los demás secuestrados podría agravar la tensión en la región y complicar los próximos pasos de las negociaciones humanitarias. Mientras tanto, Israel mantiene su exigencia de que se devuelvan todos los cuerpos y se esclarezca el destino de cada rehén desaparecido desde el inicio del conflicto.