Hamas entregó otros dos cuerpos de rehenes israelíes y aseguró que no pudo localizar al resto

Sin embargo, el reconocimiento de que no puede recuperar los restos de los demás secuestrados podría agravar la tensión en la región y complicar los próximos pasos de las negociaciones humanitarias. Mientras tanto, Israel mantiene su exigencia de que se devuelvan todos los cuerpos y se esclarezca el destino de cada rehén desaparecido desde el inicio del conflicto.